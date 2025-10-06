W sobotę Zlot MEDtrucków i I Sosnowieckie Forum Zdrowia

11 października mieszkańcy Sosnowca będą mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które łączy medycynę, profilaktykę zdrowotną i innowacyjne rozwiązania mobilne. Przed nami Zlot MEDtrucków i I Sosnowieckie Forum Zdrowia.

– Integralną częścią Forum będzie zlot Medtrucków – specjalistycznych pojazdów medycznych, które na co dzień służą jako mobilne gabinety diagnostyczne, ambulanse oraz punkty konsultacyjne. To najprawdopodobniej pierwsze takie wydarzenie na taką skalę. W sumie przed sosnowieckim magistratem zaparkuje kilkanaście MEDtrucków – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Forum Zdrowia w Sosnowcu

I Sosnowieckie Forum Zdrowia, zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń prozdrowotnych w regionie. Odbędzie się w godzinach od 10.00 do 16.00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 oraz w pomieszczeniach budynku Urzędu, które w tym dniu zmienią się w gabinety lekarskie.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty a jego uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji takich jak:

ekg serca,

usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi, jąder,

badania usg i konsultacje urologiczne,

badania skóry pod kątem zmian nowotworowych,

konsultacje podologiczne i diagnostyka kosmetologiczna,

badania słuchu i wzroku,

spirometryczne,

badania gęstości kości w kierunku osteoporozy,

pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi, kwasu moczowego oraz saturacji krwi tlenem,

badania składu ciała i pomiary wagi, którym towarzyszyć będą konsultacje specjalisty,

nauka pierwszej pomocy u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.

Swoją obecność i udział w Forum zadeklarowały

Szpitale:

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Centrum Urazowe,

Przychodnie:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu,

Przychodnia Milowice Sp. z o.o.,

Fundacja Unia Bracka,

NZOZ Nasza-Przychodnia Deńca-Kuziemko Izabela,

Polska Profilaktyka Sp. z o.o.

Ratownictwo:

SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu,

Ratownictwo Wodne Asekuracja z Sosnowca,

Uczelnie:

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Na honorowych dawców czekać będzie mobilny punkt pobrań krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Przedstawiciele Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pomogą w uzyskaniu karty EKUZ, a także zapoznają z aktualnymi programami profilaktycznymi jak np. Program „Moje Zdrowie”. Sosnowiecki Sanepid udostępni alko i narko gogle, aby lepiej zrozumieć problem uzależnień. Będzie to także okazja do rozmowy z farmaceutą na temat szczepień. Organizatorzy podkreślają, że celem Forum jest nie tylko edukacja, ale także budowanie świadomości, że zdrowie to wartość, o którą warto dbać każdego dnia.