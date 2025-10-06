W sobotę Zlot MEDtrucków i I Sosnowieckie Forum Zdrowia

11 października mieszkańcy Sosnowca będą mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w wydarzeniu, które łączy medycynę, profilaktykę zdrowotną i innowacyjne rozwiązania mobilne. Przed nami Zlot MEDtrucków i I Sosnowieckie Forum Zdrowia.
– Integralną częścią Forum będzie zlot Medtrucków – specjalistycznych pojazdów medycznych, które na co dzień służą jako mobilne gabinety diagnostyczne, ambulanse oraz punkty konsultacyjne. To najprawdopodobniej pierwsze takie wydarzenie na taką skalę. W sumie przed sosnowieckim magistratem zaparkuje kilkanaście MEDtrucków – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Forum Zdrowia w Sosnowcu
I Sosnowieckie Forum Zdrowia, zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń prozdrowotnych w regionie. Odbędzie się w godzinach od 10.00 do 16.00 na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 oraz w pomieszczeniach budynku Urzędu, które w tym dniu zmienią się w gabinety lekarskie.
Wydarzenie będzie miało charakter otwarty a jego uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji takich jak:
- ekg serca,
- usg jamy brzusznej, tarczycy, piersi, jąder,
- badania usg i konsultacje urologiczne,
- badania skóry pod kątem zmian nowotworowych,
- konsultacje podologiczne i diagnostyka kosmetologiczna,
- badania słuchu i wzroku,
- spirometryczne,
- badania gęstości kości w kierunku osteoporozy,
- pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi, kwasu moczowego oraz saturacji krwi tlenem,
- badania składu ciała i pomiary wagi, którym towarzyszyć będą konsultacje specjalisty,
- nauka pierwszej pomocy u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych.
Swoją obecność i udział w Forum zadeklarowały
Szpitale:
- Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary Centrum Urazowe,
Przychodnie:
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu,
- Przychodnia Milowice Sp. z o.o.,
- Fundacja Unia Bracka,
- NZOZ Nasza-Przychodnia Deńca-Kuziemko Izabela,
- Polska Profilaktyka Sp. z o.o.
Ratownictwo:
SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu,
Ratownictwo Wodne Asekuracja z Sosnowca,
Uczelnie:
- Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
- Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
Na honorowych dawców czekać będzie mobilny punkt pobrań krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Przedstawiciele Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pomogą w uzyskaniu karty EKUZ, a także zapoznają z aktualnymi programami profilaktycznymi jak np. Program „Moje Zdrowie”. Sosnowiecki Sanepid udostępni alko i narko gogle, aby lepiej zrozumieć problem uzależnień. Będzie to także okazja do rozmowy z farmaceutą na temat szczepień. Organizatorzy podkreślają, że celem Forum jest nie tylko edukacja, ale także budowanie świadomości, że zdrowie to wartość, o którą warto dbać każdego dnia.