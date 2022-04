Serwis Sosnowiecki.pl przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go Użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Sosnowiecki.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Serwis Sosnowiecki.pl dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie sosnowiecki.pl jest Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710), Pocztowa 5, NIP: 6412546510, REGON: 382875283 zwanym dalej Administratorem. Dane osobowe przetwarzane są przez sosnowiecki.pl , zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (zwane dalej RODO).

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);

Użytkownik, który umieścił dane w formularzach wysyłanych do Administratora lub w formularzu "zapisz się do newslettera", "dodaj komentarz", "dodaj polecenie", itp. ma prawo do:

wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na jej legalność przy wyrażeniu zgody

przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,

złożenia skargi do organu nadzorczego.

Ramy czasowe przetwarzania danych osobowych są podane w Regulaminie lub pod wybranymi formularzami. Podane dane osobowe mogą być udostępniane:

w przypadku Formularza Kontakt, Zapytania - są przekazywane wybranym podmiotom, które stają się Administratorem danych osobowych wysyłanych w wiadomości.

pozostałe formy kontaktu lub przesyłania informacji do serwisu w tym danych osobowych mogą być udostępnione tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG, na przykład Google Inc. (USA - Google Analytics). Administrator danych osobowych dba jednak o to, by podmioty gwarantowały wysoką ochronę przetwarzanych danych. Dzieje się tak dzięki przestrzeganiu klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE oraz poprzez uczestnictwo w programie "Tarcza Prywatności" na linii UE-USA (decyzja wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.).

Usunięcie danych

Serwis Sosnowiecki.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez serwis. W tym celu należy wysłać e-mail z adresu zarejestrowanego w naszym systemie, z prośbą o usunięcie danych pod adres e-mail redakcji serwisu redakcja@sosnowiecki.pl podając wykorzystywany w naszym serwisie adres e-mail. Po weryfikacji poprawności tych informacji adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych serwisu.

Pliki Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych

Serwis Sosnowiecki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis Sosnowiecki.pl w tym, np. adres IP, dane o lokalizacji, jednakże nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane przez Sosnowiecki.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw serwisu, próba włamania lub działanie na szkodę serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,

tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,

wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy,

wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci.

wyświetlania sponsorowanych artykułów firmy WhitePress, Linkhouse, Marketin9, w tym analizy zachowań użytkowników serwisu Sosnowiecki.pl.

Serwis Sosnowiecki.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszego serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron i podserwisów Sosnowiecki.pl przez użytkowników.

Marketing

Serwis Sosnowiecki.pl może organizować konkursy na portalu społecznościowym Facebook. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celach konkursowych (np. do kontaktu z nimi aby powiadomić ich o wygranej). Dane osobowe są przetwarzane do czasu odebrania nagrody w sposób nie pozwalający na identyfikację odbierającego nagrodę - więcej szczegółów w zakresie konkursów na oficjalnej stronie portalu miejskiego w serwisie społecznościowym Facebook.

Zasady bezpieczeństwa

Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".

Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.

Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.

Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.

Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu Sosnowiecki.pl , Polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres Redakcji serwisu redakcja@sosnowiecki.pl