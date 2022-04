Redakcja portalu Sosnowiecki.pl

Wspólnymi siłami sprawiamy, że najistotniejsze wiadomości są niezwłocznie przekazywane naszym czytelnikom. Robimy co w naszej mocy, by zawsze były to aktualne i rzetelne informacje. Nasz siła tkwi w niesamowicie zgranym zespole. Lubimy naszą pracę i swoje towarzystwo:) Chętnie przyjmiemy w nasze szeregi studentów na praktyki w redakcji.

Zapraszamy reklamodawców do współpracy, gdyż promocja w portalu Sosnowiecki.pl to reklama z gwarancją efektów.

Jeśli jesteś zainteresowany reklamą lub interesuje Cię patronat medialny - skontaktuj się z nami.

Karolina Bauszek - Redaktor naczelna

karolina.bauszek@silesia.info.pl

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Lubi teatr, dobre kino i starego rocka. Uzależniona od kawy i wszelkich podróży. Od 2011 roku członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego oraz od 2014 roku Studenckiej Organizacji Public Relations "PRogress".

Justyna Romańczyk - Koordynator redakcji

justyna.romanczyk@silesia.info.pl

Miłośniczka zwierząt, muzyki i dobrego jedzenia. Uwielbia podróżować i spędzać czas na wolnym powietrzu. Lubi pytać i lubi wiedzieć.

Sylwia Gerlaczek - Redaktor

sylwia.gerlaczek@silesia.info.pl

Socjolog, absolwentka Politechniki Śląskiej. Interesuje się psychologią społeczną i literaturą (głównie filozofia, psychologia). Zajmuje się również wolontariatem, a jej pasją są górskie wędrówki.

Magdalena Mikrut-Majeranek - Redaktor, dziennikarz

magdalena.majeranek@silesia.info.pl

Dziennikarz, kulturoznawca i medioznawca, dr nauk humanistycznych. Miłośniczka teatru tańca współczesnego i dramatycznego oraz dobrej literatury. Interesuje się historią regionu oraz komunikacją intermedialną.

Magdalena Świerczek - Dziennikarz

magdalena.swierczek@silesia.info.pl

Studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Lubi spędzać czas wolny z dobrą książką lub filmem. Miłośniczka historii, komiksów, gier wideo i jogi.

Wioletta Baborska - Redaktor, dziennikarz

wioletta.baborska@silesia.info.pl

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się krajami azjatyckimi, ich kulturą i językiem. Właścicielka psa i kota oraz miłośniczka wszystkich czworonogów.

Dział marketingu

Aleksandra Głodek - Manager redakcji, Dział sprzedaży reklam

aleksandra.glodek@silesia.info.pl

W firmie odpowiada za wyznaczanie i realizację strategii rozwoju. Tworzy strategie promocji zarówno dla małych, jak i większych klientów. Od lat kieruje redakcją 20 portali sieci silesia.info.pl. Zawsze uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona do życia. Prywatnie mama dwóch uroczych dziewczynek.

Iwona Lupa - Dział sprzedaży reklam

iwona.lupa@silesia.info.pl

Specjalistka ds. sprzedaży reklam. Uwielbiana przez klientów. Błyskawicznie przygotowuje wyceny kampanii reklamowych. Konsekwentna, nie poddaje się trudnym sytuacjom, zawsze walczy do końca. Uwielbia zwierzęta, dobrą kuchnię i spokojną muzykę.

Katarzyna Niekrasz - Sales Manager

katarzyna.niekrasz@silesia.info.pl

Uśmiechnięta i miła. Lubi kontakt z ludźmi. Dąży do celu, łatwo się nie poddaje. Uwielbia podróże.

Współpraca - dziennikarze i fotoreporterzy

Karolina Goik - Dziennikarz

Dziennikarz

karolina.goik@silesia.info.pl

Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego. Zawsze dążąca do celu wesoła osoba. Interesuje się muzyką i dobrym filmem. W wolnym czasie dużo podróżuje i odwiedza nowe miejsca.

Joanna Zegarlicka - Dziennikarz

Dziennikarz

joanna.zegarlicka@silesia.info.pl

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka literaturoznawstwa. W Mikołowie zakochana z wzajemnością. Zawsze we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Bada skomplikowaną historię Śląska i Małopolski, oprócz książek pasjonuje ją muzyka i fotografia. Psi człowiek.

Wojciech Kocjan - Dziennikarz

wojciech.kocjan@silesia.info.pl

Wierzy, że dziennikarstwo to służba, a w codziennej pracy ceni sobie przede wszystkim kontakt z ludźmi. Gdy akurat nie zajmuje się sprawami lokalnymi, udziela się w branży gier wideo. Obok dziennikarstwa interesuje się również zagadnieniami z zakresu public relations i marketingu.

Jacek Knapik - fotoreporter