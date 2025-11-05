Sosnowiec świętuje 107. rocznicę odzyskania niepodległości – program uroczystości 2025

Sosnowiec zaprasza mieszkańców na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Sprawdź program uroczystości, koncerty i patriotyczne wydarzenia w całym mieście.

Narodowe Święto Niepodległości w Sosnowcu

W Sosnowcu przygotowano bogaty program obchodów 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia rozpoczną się już 7 listopada i potrwają do 11 listopada, obejmując rajdy, koncerty oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Obchody w Sosnowcu – rajd i uroczyste złożenie kwiatów

7 listopada w Sosnowcu odbędzie się IX Rajd Niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy. O godzinie 10:00 zaplanowano składanie kwiatów przy CKZiU Technikum nr 3 przy ul. Wawel 1, a w południe – uroczystości przy Pomniku na Trójkącie Trzech Cesarzy. W programie znajdą się także ognisko patriotyczne i wspólne śpiewanie pieśni.

11 listopada – główne uroczystości w Sosnowcu

Główne obchody rozpoczną się 11 listopada o godzinie 9:00 mszą świętą w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Skwerowa 19. Po mszy uczestnicy przejdą pod Krzyż Wolności, a następnie złożą kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. O tej samej godzinie rozpocznie się spacer „Śladami Powstania Styczniowego i Rewolucji 1905 roku”, który zakończy się w Parku Sieleckim.

Patriotyczne wydarzenia w Parku Sieleckim

W południe pod rzeźbą Aleksa Bienia – byłego prezydenta Sosnowca – złożone zostaną kwiaty. Na miejscu pojawi się również stoisko 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od godziny 13:00 trwać będzie „Patriotyczna Gra Miejska”, a o 16:30 rozpocznie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Wydarzenia towarzyszące

Na zakończenie dnia, o 13:30, odbędzie się odsłonięcie tablic w Galerii „Znane Zagłębianki, Znani Zagłębiacy” przy Rondzie Zagłębia Dąbrowskiego.

Sosnowiec po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć historię, wspólnotę i lokalny patriotyzm. To doskonała okazja, by wspólnie uczcić pamięć o bohaterach i poczuć dumę z naszej niepodległości.