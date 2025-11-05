Wiadomości z Sosnowca

Rozpoczęły się przygotowania do wielkiej przeprowadzki Teatru Zagłębia

  • Dodano: 2025-11-05 09:30

Zanim wbita zostanie pierwsza łopata, trwa wielkie porządkowanie teatralnego świata. W Teatrze Zagłębia ruszyła operacja, jakiej nie widać ze sceny – żmudna i fascynująca zarazem, czyli – przygotowania do przeprowadzki.

Archeologia teatru i rytuał przejścia

Za kulisami sosnowieckiego teatru trwają prace, które mają w sobie coś z archeologii i rytuałów przejścia. Każdy kostium, każdy rekwizyt, każdy fotel sceniczny jest dotykany, oglądany, czyszczony, pakowany i opisywany.

- To nie tylko logistyka, to symboliczna podróż przez historię i pamięć miejsca, które od ponad 128 lat opowiada historie o ludziach, emocjach i świecie. Na pierwszy ogień poszła garderoba – królestwo tkanin, kolorów i wspomnień – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

W magazynach teatru znajduje się ponad pięć tysięcy kostiumów, które teraz są spisywane, prane w teatralnej pralni, reperowane, zszywane i segregowane. Jedne trafią do nowych przestrzeni, inne – po latach na scenie – rozpoczną drugie życie podczas planowanej teatralnej wyprzedaży garażowej, na której będzie można zdobyć prawdziwe perły sceniczne: sukienki z dawnych spektakli, smokingi, płaszcze z epoki, fantazyjne kapelusze, rękawiczki, paski, biżuterię, okulary, a nawet teatralne zegarki.

Pamięć sceny w każdym przedmiocie

- Każdy z tych przedmiotów ma w sobie pamięć. O spektaklu, o aktorze, o emocjach, które wydarzyły się na scenie. Teraz przenosimy tę pamięć w nowe miejsce. To przeprowadzka nie tylko w sensie fizycznym, ale też symboliczna. Zamyka pewien rozdział i otwiera nowy – tłumaczy dyrektorka.

Równolegle trwa porządkowanie rekwizytorni. Ponad 450 teatralnych rekwizytów jest obecnie odświeżanych, selekcjonowanych i układanych na regałach, by były gotowe do spakowania i transportu. Część z nich również trafi na wspomnianą wyprzedaż, by mogły znaleźć nowych właścicieli. Nie mniej pracy wymaga inwentaryzacja mebli scenicznych – około 250 stołów, krzeseł, szaf, foteli, kanap i łóżek, które przez lata tworzyły świat przedstawień. Każdy z nich jest fotografowany, opisywany i przygotowywany do podróży w nowe miejsce.

Przeprowadzka – nowy rozdział w historii teatru

Proces rozpoczął się pod koniec września. Pierwszy etap – selekcja i katalogowanie – potrwa do końca listopada, a następnie rozpocznie się etap pakowania, który potrwa aż do późnej wiosny. Wtedy Teatr Zagłębia będzie gotowy na fizyczną przeprowadzkę do tymczasowych miejsc i symboliczny krok w przyszłość – do nowej, rozbudowanej siedziby. To będzie nie tylko zmiana adresu– teatr przenosi nie tylko swoje zasoby, ale też ducha miejsca.

