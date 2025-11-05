Rusza przebudowa stacji kolejowej Sosnowiec Południowy

Mieszkańcy południowych dzielnic Sosnowca zyskają lepszy dostęp do kolei i bezpieczniejszą komunikację na styku torów i dróg. Za ponad 64 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A kompleksowo przebudują stację kolejową Sosnowiec Południowy.

Nowoczesny peron i większy komfort dla pasażerów

Na stacji Sosnowiec Południowy peron wyspowy zostanie wydłużony do 300 m i podwyższony, co ułatwi wchodzenie i wychodzenie z pociągów. Obiekt zostanie wyposażony w nowe wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Wygodny dostęp do peronu z kładki nad torami zapewni winda. Standard na stacji zwiększy system dynamicznej informacji pasażerskiej z elektronicznymi ekranami, dzięki którym podróżni zyskają więcej informacji o najbliższych pociągach. Orientację ułatwią nowe oznakowania, gabloty i tablice informacyjne. Jasne oświetlenie zapewni komfort w korzystaniu ze stacji również po zmroku. Będzie nowe nagłośnienie. Monitoring na stacji zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi szybką reakcję służb porządkowych.

Bezpieczniejsze przejazdy kolejowo-drogowe

Po przeprowadzonych pracach będzie też bezpieczniej na trzech przejazdach kolejowo-drogowych przy ul. Ostrogórskiej, Dęblińskiej i Naftowej. Wymiana nawierzchni usprawni przejazd samochodów na drugą stronę torów. Przejazdy zmienią kategorię z A do B, co oznacza, że ruch będzie kierowany przez samoczynne systemy, wyposażone w sygnalizatory i rogatki. Zapory zaczną się zamykać, a sygnalizacja migać czerwonym światłem, po najechaniu pociągu na czujnik. Nowe tory i rozjazdy zapewnią sprawniejszy przejazd pociągów przez stację. Inwestycja obejmie przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, które zostaną włączone w zakres działania nowo wybudowanej nastawni w Sosnowcu.

Inwestycja z unijnym wsparciem i zakończeniem w 2027 roku

PKP PLK podpisała umowę o wartości prawie 44 mln zł z firmą Grupa ZUE S.A., która swoją część zadania wykona w ramach już prowadzonej i dofinansowanej z unijnych funduszy inwestycji na linii Będzin – Katowice Szopienice Płd. Pozostały zakres prac o wartości ok. 20 mln zł będzie zrealizowany przez wykonawcę wyłonionego w obecnie prowadzonym postępowaniu. Całość inwestycji na stacji Sosnowiec Południowy zostanie zakończony w 2027 r.