Cukierek albo psikus, czyli Halloween w Sosnowcu / fot. UM Sosnowiec

Już 31 października Arena Sosnowiec wypełni się strachami i strzygami. Przed nami wydarzenie, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było!

Halloweenowa moc atrakcji

Wyjątkowy pokaz iluzji przeniesie uczestników wydarzenia w magiczny świat. W pełni interaktywny pokaz ma zaangażować publiczność do wspólnej zabawy.

– To właśnie główne założenie imprezy, która po raz pierwszy odbędzie się w naszym mieście – wspólna zabaw wielopokoleniowa. Atrakcji nie zabraknie, każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie barwnie, kolorowo i na pewno trochę strasznie – mówi z uśmiechem Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Co w programie wydarzenia?

Mini disco i animacje prowadzone przez przebranych w tematyczne kostiumy doświadczonych i przeszkolonych animatorów dla dzieci, tematyczne gry, zabawy, konkursy dla dzieci, rywalizacja w konkurencjach sportowych.

– Pojawi się również konkurs na najlepsze halloweenowe przebranie. Na dzieciaki będzie czekał tunel przeszkód – omijaj pajęczyny, nie dotykaj duchów, prześlizgnij się przez gniazdo pajęczycy, rozwiąż zagadkę i inne. Do tego labirynt luster oraz Halloweenowa Gra Miejska „Cukierek albo Psikus” – wylicza Joanna Grabarczyk z Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

Na wszystkich, którzy tego dnia pojawią się w Arenie Sosnowiec czekają warsztaty: potworne makijaże, straszne slime, magiczne różdżki, koszmarne lampiony, dekorowane słodkości, dyniowe szaleństwo, halloweenowe breloki, halloweenowe zamykanie w bańce, magiczne stanowisko z Egzotarium.

Dowiemy się także, jak Halloween obchodzone jest w innych krajach. Będzie meksykańskie Dia De Los Muertos czyli malowanie masek Calavera, Halloween w Transylwanii – giga pająk, potworne dynie 3Dze Stanów Zjednoczonych oraz polskie Zaduszki w duchu kreatywnym – tworzenie świeczników z użyciem słoiczków. Całość wydarzenia poprowadzi dj, który zadba o wyjątkową oprawę muzyczną wydarzenia.

– Już dziś serdecznie zapraszam. 31 października od godz. 16.00 do 20.00. Wstęp wolny – dodaje prezydent Sosnowca.

Rodzinna Gra Miejska “Cukierek albo Psikus”

O co chodzi?

Chodzimy, tuptamy, maszerujemy po terenie gry, znajdujemy różne punkty, wykonujemy zadania – wszystko jak najdokładniej i jak najszybciej. To naprawdę superzabawa! Czekają na Was liczne wyzwania i zagadki związane z tematyką Halloween

Kiedy?

31.10.2025 r. (piątek), gra będzie aktywna od godz. 16:00 do 18:00.

Odbiór pakietów startowych między 15:15 a 15:45. Przewidywany czas zabawy to około 2 godziny.

Gdzie?

Z grą startujemy w Zagłębiowskim Parku Sportowym. Obszar gry poznacie po starcie

Ile nas może być?

Rejestrujemy grupy od 2 do 5 osób

Dla kogo?

Gra dedykowana jest dla rodzin z dziećmi, ale nie ma ograniczeń – zapraszamy chętne drużyny: rodziny, grupy znajomych, pary – wszystkich, którzy chcą przeżyć strrrrrrrasznie fajną przygodę

Uwaga – ilość miejsc ograniczona! Zapisy na Grę Miejską – TUTAJ