Sosnowiczanin twarzą w ogólnopolskiej wystawie „Zobacz moje serce"

  • Dodano: 2025-09-30 12:15

Sebastian „Stecyk” Steć z Sosnowca został jedną z twarzy kampanii „Zobacz moje serce”. Wystawa ma zwrócić uwagę na niewidoczne problemy osób z chorobami serca i naczyń.

Mieszkaniec Sosnowca bohaterem ogólnopolskiej wystawy

Podczas pierwszego dnia XXIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uroczyście otwarto poruszającą wystawę „Zobacz moje serce”. Jej organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów „EcoSerce”, a Patronem Honorowym – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Wystawa ma na celu pokazanie, że choroby serca i naczyń, choć często niewidoczne z zewnątrz, potrafią całkowicie zmienić życie pacjentów. Ich historie, emocje i siłę przedstawiono w formie zdjęć oraz opisów.

Sosnowiec reprezentuje Sebastian „Stecyk” Steć

Wśród osób prezentowanych na wystawie znalazł się także Sebastian „Stecyk” Steć – muzyk i twórca multimedialny pochodzący z Sosnowca. Jego udział w kampanii to nie tylko osobisty sukces, ale też ważne wyróżnienie dla całego miasta.

Sebastian pokazuje, że serce to nie tylko narząd – to również symbol siły, pasji i życia. Jego wizerunek w kampanii to hołd dla tych, którzy codziennie mierzą się z niewidocznymi trudnościami.

Kampania, która porusza serca

Twórcy wystawy – w tym prof. Marek Gierlotka, prof. Robert Gil i Agnieszka Wołczenko – podkreślają, jak ważna jest współpraca pacjentów z lekarzami i wsparcie społeczne.

Takie inicjatywy jak „Zobacz moje serce” przypominają, że za każdą diagnozą stoi człowiek i jego historia. A Ty – co sądzisz o kampanii i roli, jaką odegrał w niej Sosnowiec? Podziel się swoją opinią w komentarzu i zajrzyj do innych artykułów na sosnowiecki.pl!

