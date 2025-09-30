Szymon Rapacz z Sosnowca na torze 5 odc. „Ninja vs Ninja” dziś w Polsacie!

Na torach w Gliwicach znowu zapłonie sportowa rywalizacja. Każdy bieg to pojedynek nerwów, siły i precyzji – zawodnicy startują ramię w ramię, a różnice na mecie mierzone są w ułamkach sekund. Tu nie ma miejsca na kalkulacje: jeden błąd kończy marzenia, a perfekcyjny bieg otwiera drogę do półfinału. Publiczność ogląda walkę, w której liczy się szybkość reakcji, koncentracja i determinacja aż do ostatniego uchwytu.

Po czterech odcinkach znamy już czterech wojowników, którzy zdobyli złote bilety na power tower i tym samym zagwarantowali sobie bezpośredni awans do finału. To Samuel Folsom ze Stanów Zjednoczonych, Ole Janek z Niemiec oraz reprezentanci Polski – Witalij Orichowski i Jakub Gitlin. Kto dołączy do tego elitarnego grona?

Szymon Rapacz z Sosnowca na torze 5 odc. „Ninja vs Ninja”

Teraz na torze w Gliwicach pojawią się najmocniejsi polscy ninja. Wśród nich Szymon Rapacz z Sosnowca – trener personalny, który zachwyca nie tylko siłą, ale i wszechstronnością. Potrafi wykonać podciągnięcie z dodatkowym ciężarem 91 kilogramów, pięć podciągnięć na jednej ręce i utrzymać pozycję Straddle Maltese. Gra na egzotycznych instrumentach – Erhu i ukulele – a w sporcie zainspirowali go bracia. Marzy o surfowaniu po wielkiej fali, a udział w programie traktuje jako kolejne wyzwanie i szansę na zdobycie nowych doświadczeń.

Na torze zobaczymy także Damiana Drzewieckiego – zwycięzcę 8. edycji Ninja Warrior Polska, trenera ninja z Łodzi, tworzącego wraz z bratem Krystianem jeden z największych klubów ninja w Polsce. Damian wielokrotnie meldował się w finałach i udowodnił, że potrafi walczyć do końca. Teraz z pewnością zrobi wszystko, by znaleźć się w półfinale ze swoim bratem, Krystianem Drzewieckim, który przeszedł dalej po 1. odcinku i jak zawsze będzie mu kibicował. Ta dwójka wspaniałych wojowników zapewnia nie tylko wielkie sportowe emocje, ale także udowadnia, jak wielka jest siła rodziny i przyjaźni.

Zagraniczni ninja również przyjadą, by walczyć o półfinał

Na torze zobaczymy Franka Schmidpetera z Niemiec, German National Ninja Champion 2023, dwukrotnego rekordzistę świata i wicemistrza Ninja World Championships, który wbiegał na Burj Khalifa z 10-kilogramową kamizelką.Będzie także Arran Pullen z Wielkiej Brytanii, specjalista od boulderingu i uczestnik prestiżowych zawodów Gov Games w Dubaju, który imponuje techniką i wytrzymałością.

Nie zabraknie też niezwykle mocnego zawodnika z Francji, Clémenta Graviera, zwycięzcy French Ninja Warrior 2022 i Ninja World Open 2024, uczestnika ekstremalnych zawodów 200 metrów nad ziemią, który swoje wspinaczkowe doświadczenie przekłada na niezwykłą dynamikę na torze.

Całe widowisko, pełne napięcia i spektakularnych momentów, komentować będą niezawodni Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. 5. odcinek „Ninja vs Ninja” zapowiada się jak prawdziwy sportowy thriller. Tu każdy błąd może kosztować marzenia, a każdy ruch może dać przepustkę do historii.