Przed nami V Rodzinny Spływ Kajakowy „Bliżej siebie – razem nad wodą” / fot. UM Sosnowiec

Organizatorzy zapraszają 27 września do wzięcia udziału w ostatnim, V Rodzinnym Spływie Kajakowym organizowanym w ramach programu „Bliżej siebie – razem nad wodą”.

Ostatnia edycja spływu kajakowego

Spływ odbędzie się w sobotę, 27 września rzeką Biała Przemsza na wynoszącym ok. 11 km odcinku Sosnowiec Maczki – Trójkąt Trzech Cesarzy. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione: transport na start spływu, ubezpieczenie NW, pamiątkowy gadżet, posiłek regeneracyjny.

Ilość uczestników – 50 (25 sztuk kajaków dwuosobowych)

Koszt – 40 zł od uczestnika (dzieci do 6 roku życia – 1 zł)

Harmonogram spływu:

od godz. 8.00 – Trójkąt Trzech Cesarzy – sekretariat spływu, weryfikacja uczestników spływu,

godz. 8.45 – przewóz uczestników spływu na start spływu,

godz. 10.00 – start spływu – Maczki, przystań kajakowa,

godz.13.00 – zakończenie spływu Trójkąt Trzech Cesarzy – posiłek regeneracyjny.

W celu sprawnej weryfikacji organizatorzy proszą o wydrukowanie i dostarczenie wypełnionych zgód i oświadczenia do sekretariatu spływu. Zapisy odbywać się będą od 17 września od godziny 12:00 do 25 września do godziny 12:00.