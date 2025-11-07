Tydzień pełen atrakcji! Sprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie 7–13 listopada

Listopad nie musi być nudny! Od 7 do 13 listopada w regionie czeka prawdziwa kulturalna uczta – koncerty, spektakle, stand-upy i rodzinne festyny. Nie zabraknie też uroczystych obchodów Święta Niepodległości z wystawą militariów, piknikami i koncertami. Zobacz, gdzie warto się wybrać i zaplanuj wyjątkowy tydzień pełen emocji i dobrej zabawy!

Chorzów

Muzyka przy świecach - wieczór jazzowy

Organizatorzy zapraszają na wieczór jazzu, który wykracza poza granice czasu. To muzyka legend, która wciąż żyje, niosąc piękno, głębię i niepowtarzalną atmosferę.

Usłyszycie melodie, które od dziesięcioleci poruszają serca. Wyrafinowanie Herbiego Hancocka, 14-krotnego laureata Grammy, oraz czarująca elegancja Henry’ego Manciniego, nagrodzonego 20 statuetkami Grammy, zabrzmią w nowym świetle — w solowym fortepianowym wykonaniu. Delikatne ciepło „Summertime” George’a Gershwina, poetyckość „The Windmills of Your Mind” Michela Legranda oraz rytmiczna lekkość „The Girl from Ipanema” Antonia Carlosa Jobima stworzą przestrzeń, w której muzyka staje się emocją. Zabrzmią także „Fragile” Stinga i nieśmiertelne „Fly Me to the Moon” — w nowej interpretacji, łączącej wirtuozerię i wrażliwość.

Każdy utwór wybrzmi w wykonaniu wybitnego pianisty, którego interpretacje są pełne pasji, subtelnych odcieni i szczerości.

Godz. 20:30, Miejski Dom Kultury Batory

Chorzów

Aleksander Woźniak - Uwaga! Podaję swój PIN

Aleksander Woźniak - kompozytor muzyki pochodzący z Chorzowa. Założyciel zespołu PIN oraz autor wielu hitów znanych wszystkim z rdia, telewizji oraz serwisów cyfrowych (Niekochanie, Konstelacje, Wino i Śpiew etc). Producent i pianista. Twórca piosenek dla Kasi Kowalskiej, Andrzeja Piasecznego, Olgi Bończyk, Mariusza Kalagi, Krzysztofa Respondka, Universe, Grzegorza Poloczka, Krzysztofa Hanke i wielu innych - obchodzi jubileusz 35 lecia pracy artystycznej.

Koncert będzie ucztą dla duszy, usłyszymy wiele znanych hitów w wykonaniu wyśmienitych artystów a całość poprowadzi niezastąpiony Darek Niebudek.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

SKOLIK’S JAZZ LOUNGE - Skolik | Damięcka | Jaros

AREK SKOLIK zaprasza na SKOLIK’S JAZZ LOUNGE w Cechowni – autorski cykl koncertów promujący sedno jazzu granego akustycznie.

Godz. 20:00, Cechownia

Siemianowice Śląskie

Stand-up: Marcin Zbigniew Wojciech „Tylko bez nazwisk proszę”

Organizatorzy zapraszają na kolejny wieczór stand-up. Do SCK Parku Tradycji powraca Marcin Zbigniew Wojciech ze swoim najnowszym programem „Tylko bez nazwisk proszę”.

Godz. 20:00, SCK Park Tradycji

Gliwice

Święto Niepodległości: Wytańczona wolność – koncert + potańcówka

Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości! Szykuje się wieczór pełen przedwojennych melodii, z nauką poloneza i potańcówką.

Program dnia:

18:00 – Koncert Warszawskie Combo Taneczne (koncert stojący)

19:30 – Polonez od Przyjaźni do Zwycięstwa

20:00 – Tylko polska muzyka – DJ 5cet

Ruiny Teatru Victoria

Gliwice

Cienka czerwona linia - Bartosz Gajda. Stand-up

Przez całe nasze życie przebiega taka Cienka Czerwona Linia... Po jednej stronie tej linii jest dobro, miłość, empatia a po drugiej... ktoś wlewa mleko do płatków... Jak można? Wiadomo, że najpierw płatki a potem mleko!

To tylko punkt wyjścia do rozważań. Na pozór błahych, ale jakby się zastanowić to jest w tym dużo głębi i prawdy. Będzie min. o tym co robią kurierzy jak nikt nie widzi, co musi powiedzieć mąż przed sądem żeby dostać rozwód oraz czy błędy w wychowaniu swoich dzieci rzutują na przyszłość. Wszystko to jak zwykle w bardzo inteligentnej formie. Kto widział Bartosza ten wie, że jak to 90 kg ruszy to już się tego nie da zatrzymać. Jak mawiał klasyk – to amelinium, tego nie pomalujesz!

Godz. 18:00, Scena Gliwicka 120

Ruda Śląska

Koncert Gwiazd Telewizji TVS

Koncert Gwiazd Telewizji TVS to wyjątkowe muzyczne wydarzenie pełne energii i dobrej zabawy. Na scenie wystąpią ulubieńcy publiczności:

Happy Jędrowski Show

Duet Karo

Krzysztof Pietrek

Zbyszek Lemański

To jest To

Godz. 17:00, Dom Kultury Bielszowice

Zabrze

Filharmonia Dowcipu & Waldemar Malicki - Filmowy Świat

Wirtuoz Waldemar Malicki wraz z oszałamiającą orkiestrą zapraszają na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz premierowy program Filharmonii Dowcipu, pełen niespodzianek, zaskakujących zwrotów akcji i fenomenalnej muzyki.

To premierowy program składający się z przebojów znanych z najlepszych filmów i seriali. Przygotuj się na niezapomniany wieczór z muzyką filmową, jakiej jeszcze nie słyszałeś, obfitującej w wirtuozerię i brawurowe interpretacje!

Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Koncert: Mamma Mia! Tribute To ABBA

Bijące rekordy popularności Show artystów, słynącego z wielkich hitów scenicznych Teatru Variete Muza z Koszalina. Zorganizowane z ogromnym rozmachem widowisko pt. „Mamma Mia” przeniesie nas do lat 70' i czasów największej popularności szwedzkiego kwartetu ABBA na światowych parkietach. Przez ponad dwie godziny poznamy całą historię tego fenomenu muzyki rozrywkowej i usłyszymy zagrane i zaśpiewane na żywo przeboje.

Godz. 17:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Koncert Finałowy - IV Przystanek Krajcok Festiwal

KONCERT FINAŁOWY na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, podczas którego wystąpi zespół UNIVERSE wraz z zaproszonymi gośćmi, zespół VOX oraz laureaci konkursu Przystanek Krajcok Festiwal.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Gliwice

Centrum Otwartej Edukacji - Szlachetne Zdrowie

Na dzieci czekać będzie moc atrakcji pod hasłem „Szlachetne zdrowie” – będą spektakle, naukowe warsztaty, spotkania z medykami i nieco sztuki.

Przygotowano szereg atrakcji, pokazów, quizów i zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych. Na niektóre z nich obowiązywać będą zapisy.

Wstęp wolny.

Godz. 10:00, PreZero Arena Gliwice - Mała Arena

Katowice

Komedia teatralna „Nienasyceni”

Pełen emocji, prowokujący do myślenia komediodramat pt. NIENASYCENI ("It’s just sex"), który żadnego widza nie pozostawi obojętnym. To inne spojrzenie na miłość, wierność, pożądanie, relacje i komunikację w związku. To spektakl o sztuce bycia razem, o tym, czego potrzebuje związek, aby po latach nie tylko przetrwać, ale też rozkwitać.

Godz. 17:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Łaziska Górne

Koncert AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia

AUKSO to jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, niekwestionowany lider zespołów tego rodzaju w Polsce. Od niemal 20 lat wizytówka Polski w świecie. AUKSO – powołane przez grupę absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach wspólnie z Markiem Mosiem, wybitnym skrzypkiem, dyrygentem i kameralistą, od początku miało być obszarem dla artystycznych poszukiwań i twórczego rozwoju, wspólnego kreowania sztuki najwyższej jakości.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury

Zabrze

Mariusz Kalaga - Benefis na Bis!

To będzie niezapomniany wieczór – pełen wzruszeń, śmiechu, muzycznej elegancji i wspomnień, które na nowo zabrzmią ze sceny. „TO TEN CZAS – JESZCZE RAZ” to benefis Mariusza Kalagi – artysty, którego głos, charyzma i serdeczność od lat poruszają serca publiczności w całej Polsce.

To coś więcej niż koncert. To muzyczna podróż przez lata obecności na scenie, spotkanie z przyjaciółmi oraz wspólny hołd dla pasji, którą Mariusz Kalaga dzieli z publicznością od dekad. Tego wieczoru usłyszymy utwory, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej muzyki rozrywkowej i biesiadnej.

Godz. 17:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Święto Niepodległości na Superauro.pl Stadionie Śląskim

Spędź rodzinne, pełne muzyki Święto Niepodległości na promenadzie Superauto.pl Stadionu Śląskiego! W programie koncerty polskich gwiazd, militaria, pokazy i wiele więcej! Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

NA SCENIE:

T.Love

Afromental

Carla Fernandes

Fausti

Mortal

Monika Kociołek

DODATKOWO:

wspólne odśpiewanie Hymnu RP

wystawa militariów (czołgi, pojazdy, broń)

przelot samolotów

strefa gastro i rodzinny piknik

Godz. 12:00, Superauto.pl Stadion Śląski

Katowice

Komedia teatralna „Prawy do lewego”

„Prawy do lewego”, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych: Okno na parlament.

Tym razem to Pani Minister, źle! Pani Ministra spotyka się na obyczajowych igraszkach z posłem partii opozycyjnej w ekskluzywnym hotelowym pokoju.

Ale takie sytuacje, zwłaszcza w komedii nie układają się po myśli bohaterów, bo na kochanków czekają nieoczekiwane perypetie: detektyw za oknem, trup w szafie, francuski kelner, lękliwa asystentka, żona kochanka, mąż kochanki, wścibski kierownik hotelu i pielęgniarz sprawią, że będzie ostre zamieszanie. Piękne kobiety, przystojni mężczyźni, wspaniała gra aktorska i mistrzowsko skrojona fabuła oraz zabawa do łez gwarantowana.

Godz. 15:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Chorzów

Z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA - Dwa oblicza Afryki

Wydział Kultury, Sportu,Turystyki i Promocji Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA.

Dwa kraje afrykańskie, jeden turystyczny z rajskimi plażami i cudownymi formacjami skalnymi, drugi zamknięty na turystykę i z opustoszałymi zabytkami.

Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Spektakl „Komedia omyłek”

Kłótnie, intrygi, pojedynki, poplątane losy, tragedie, zawiłości wszelakie, pomyłki, a raczej omyłki... Na takie losów poplątanie, pomieszanie i zawirowanie zaprasza Teatr Jadesta oraz osoby zaprzyjaźnione i zaproszone do wspólnego realizowania programu „Razem na scenie” w swoim najnowszym spektaklu, w którym w lawinę niezwykłych zdarzeń wciągniętych zostaje para bliźniąt, a raczej dwie pary bliźniąt, a wtedy... może się zdarzyć wszystko. Albo wielka katastrofa albo wielopokoleniowa zabawa.

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Ruda Śląska

NA TROPIE ZAGINIONEJ OPOWIEŚCI - spektakl dla dzieci

W Narodowej Bibliotece Bajkowej co roku odbywa się remanent. Trzy wesołe mole książkowe – Zakładka, Sylabinka i Wersik – zapisują, odpisują, liczą, przeglądają i sprawdzają stan wszystkich książek.

Pewnego pracowitego – jak zwykle – dnia mole odbierają anonimowy telefon. W nocy z półek spadają wszystkie książki, a Wersik skarży się na dziwaczne koszmary. A co najbardziej wstrząsające, znika pewna bardzo stara książka, najcenniejsza w Bibliotece!

Dzielna Zakładka postanawia wszcząć śledztwo. Mole będą musiały stawić czoła niecodziennym wydarzeniom i niezwykłym postaciom – rodem z wierszy Tuwima, Brzechwy i Konopnickiej!

Razem z Zakładką, Sylabinką i Wersikiem wyruszcie tropem tajemnicy, przeanalizujcie wszystkie poszlaki i rozwikłajcie zagadkę! Kto wie, może przyda Wam się do tego wiedza z ostatnio przeczytanej książki?

Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny

Świętochłowice

Spektakl „Mianujom mie Hanka”

Nagroda Teatralna „Złota Maska” w województwie śląskim za rok 2016 w kategorii AKTORSTWO – ROLA KOBIECA za rolę Hanki w monodramie „Mianujom mie Hanka”.

Tekst Alojzego Lysko poraża i oczyszcza. Jest prosty, szlachetny i prawdziwy. Mówi o śląskich losach, w których odnajdujemy echa rodzinnych opowieści.

Znakomita Grażyna Bułka przekracza granicę aktorskiej kreacji. Za sprawą jej talentu i znakomitego tekstu znów siedzimy przy kuchennym stole i słuchamy mamy, babci lub ciotki, przełykając łzy.

A w tle Śląsk. Ziemia przeklęta i święta.

Godz. 18:00, Centrum Kultury Śląskiej