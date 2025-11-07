Tydzień pełen atrakcji! Sprawdź najciekawsze wydarzenia w regionie 7–13 listopada

Listopad nie musi być nudny! Od 7 do 13 listopada w regionie czeka prawdziwa kulturalna uczta – koncerty, spektakle, stand-upy i rodzinne festyny. Nie zabraknie też uroczystych obchodów Święta Niepodległości z wystawą militariów, piknikami i koncertami. Zobacz, gdzie warto się wybrać i zaplanuj wyjątkowy tydzień pełen emocji i dobrej zabawy!
7 listopada, piątek
Chorzów
Muzyka przy świecach - wieczór jazzowy
Organizatorzy zapraszają na wieczór jazzu, który wykracza poza granice czasu. To muzyka legend, która wciąż żyje, niosąc piękno, głębię i niepowtarzalną atmosferę.
Usłyszycie melodie, które od dziesięcioleci poruszają serca. Wyrafinowanie Herbiego Hancocka, 14-krotnego laureata Grammy, oraz czarująca elegancja Henry’ego Manciniego, nagrodzonego 20 statuetkami Grammy, zabrzmią w nowym świetle — w solowym fortepianowym wykonaniu. Delikatne ciepło „Summertime” George’a Gershwina, poetyckość „The Windmills of Your Mind” Michela Legranda oraz rytmiczna lekkość „The Girl from Ipanema” Antonia Carlosa Jobima stworzą przestrzeń, w której muzyka staje się emocją. Zabrzmią także „Fragile” Stinga i nieśmiertelne „Fly Me to the Moon” — w nowej interpretacji, łączącej wirtuozerię i wrażliwość.
Każdy utwór wybrzmi w wykonaniu wybitnego pianisty, którego interpretacje są pełne pasji, subtelnych odcieni i szczerości.
Godz. 20:30, Miejski Dom Kultury Batory
Chorzów
Aleksander Woźniak - Uwaga! Podaję swój PIN
Aleksander Woźniak - kompozytor muzyki pochodzący z Chorzowa. Założyciel zespołu PIN oraz autor wielu hitów znanych wszystkim z rdia, telewizji oraz serwisów cyfrowych (Niekochanie, Konstelacje, Wino i Śpiew etc). Producent i pianista. Twórca piosenek dla Kasi Kowalskiej, Andrzeja Piasecznego, Olgi Bończyk, Mariusza Kalagi, Krzysztofa Respondka, Universe, Grzegorza Poloczka, Krzysztofa Hanke i wielu innych - obchodzi jubileusz 35 lecia pracy artystycznej.
Koncert będzie ucztą dla duszy, usłyszymy wiele znanych hitów w wykonaniu wyśmienitych artystów a całość poprowadzi niezastąpiony Darek Niebudek.
Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury
Gliwice
SKOLIK’S JAZZ LOUNGE - Skolik | Damięcka | Jaros
AREK SKOLIK zaprasza na SKOLIK’S JAZZ LOUNGE w Cechowni – autorski cykl koncertów promujący sedno jazzu granego akustycznie.
Godz. 20:00, Cechownia
Siemianowice Śląskie
Stand-up: Marcin Zbigniew Wojciech „Tylko bez nazwisk proszę”
Organizatorzy zapraszają na kolejny wieczór stand-up. Do SCK Parku Tradycji powraca Marcin Zbigniew Wojciech ze swoim najnowszym programem „Tylko bez nazwisk proszę”.
Godz. 20:00, SCK Park Tradycji
8 listopada, sobota
Gliwice
Święto Niepodległości: Wytańczona wolność – koncert + potańcówka
Organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania 107. rocznicy Odzyskania Niepodległości! Szykuje się wieczór pełen przedwojennych melodii, z nauką poloneza i potańcówką.
Program dnia:
- 18:00 – Koncert Warszawskie Combo Taneczne (koncert stojący)
- 19:30 – Polonez od Przyjaźni do Zwycięstwa
- 20:00 – Tylko polska muzyka – DJ 5cet
Ruiny Teatru Victoria
Gliwice
Cienka czerwona linia - Bartosz Gajda. Stand-up
Przez całe nasze życie przebiega taka Cienka Czerwona Linia... Po jednej stronie tej linii jest dobro, miłość, empatia a po drugiej... ktoś wlewa mleko do płatków... Jak można? Wiadomo, że najpierw płatki a potem mleko!
To tylko punkt wyjścia do rozważań. Na pozór błahych, ale jakby się zastanowić to jest w tym dużo głębi i prawdy. Będzie min. o tym co robią kurierzy jak nikt nie widzi, co musi powiedzieć mąż przed sądem żeby dostać rozwód oraz czy błędy w wychowaniu swoich dzieci rzutują na przyszłość. Wszystko to jak zwykle w bardzo inteligentnej formie. Kto widział Bartosza ten wie, że jak to 90 kg ruszy to już się tego nie da zatrzymać. Jak mawiał klasyk – to amelinium, tego nie pomalujesz!
Godz. 18:00, Scena Gliwicka 120
Ruda Śląska
Koncert Gwiazd Telewizji TVS
Koncert Gwiazd Telewizji TVS to wyjątkowe muzyczne wydarzenie pełne energii i dobrej zabawy. Na scenie wystąpią ulubieńcy publiczności:
- Happy Jędrowski Show
- Duet Karo
- Krzysztof Pietrek
- Zbyszek Lemański
- To jest To
Godz. 17:00, Dom Kultury Bielszowice
Zabrze
Filharmonia Dowcipu & Waldemar Malicki - Filmowy Świat
Wirtuoz Waldemar Malicki wraz z oszałamiającą orkiestrą zapraszają na ekscytujące spotkanie z muzyką filmową. Zobacz premierowy program Filharmonii Dowcipu, pełen niespodzianek, zaskakujących zwrotów akcji i fenomenalnej muzyki.
To premierowy program składający się z przebojów znanych z najlepszych filmów i seriali. Przygotuj się na niezapomniany wieczór z muzyką filmową, jakiej jeszcze nie słyszałeś, obfitującej w wirtuozerię i brawurowe interpretacje!
Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca
9 listopada, niedziela
Bytom
Koncert: Mamma Mia! Tribute To ABBA
Bijące rekordy popularności Show artystów, słynącego z wielkich hitów scenicznych Teatru Variete Muza z Koszalina. Zorganizowane z ogromnym rozmachem widowisko pt. „Mamma Mia” przeniesie nas do lat 70' i czasów największej popularności szwedzkiego kwartetu ABBA na światowych parkietach. Przez ponad dwie godziny poznamy całą historię tego fenomenu muzyki rozrywkowej i usłyszymy zagrane i zaśpiewane na żywo przeboje.
Godz. 17:00, Bytomskie Centrum Kultury
Chorzów
Koncert Finałowy - IV Przystanek Krajcok Festiwal
KONCERT FINAŁOWY na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, podczas którego wystąpi zespół UNIVERSE wraz z zaproszonymi gośćmi, zespół VOX oraz laureaci konkursu Przystanek Krajcok Festiwal.
Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury
10 listopada, poniedziałek
Gliwice
Centrum Otwartej Edukacji - Szlachetne Zdrowie
Na dzieci czekać będzie moc atrakcji pod hasłem „Szlachetne zdrowie” – będą spektakle, naukowe warsztaty, spotkania z medykami i nieco sztuki.
Przygotowano szereg atrakcji, pokazów, quizów i zajęć edukacyjnych, animacyjnych i kulturalnych. Na niektóre z nich obowiązywać będą zapisy.
Wstęp wolny.
Godz. 10:00, PreZero Arena Gliwice - Mała Arena
Katowice
Komedia teatralna „Nienasyceni”
Pełen emocji, prowokujący do myślenia komediodramat pt. NIENASYCENI ("It’s just sex"), który żadnego widza nie pozostawi obojętnym. To inne spojrzenie na miłość, wierność, pożądanie, relacje i komunikację w związku. To spektakl o sztuce bycia razem, o tym, czego potrzebuje związek, aby po latach nie tylko przetrwać, ale też rozkwitać.
Godz. 17:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Łaziska Górne
Koncert AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia
AUKSO to jedna z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie, niekwestionowany lider zespołów tego rodzaju w Polsce. Od niemal 20 lat wizytówka Polski w świecie. AUKSO – powołane przez grupę absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach wspólnie z Markiem Mosiem, wybitnym skrzypkiem, dyrygentem i kameralistą, od początku miało być obszarem dla artystycznych poszukiwań i twórczego rozwoju, wspólnego kreowania sztuki najwyższej jakości.
Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury
Zabrze
Mariusz Kalaga - Benefis na Bis!
To będzie niezapomniany wieczór – pełen wzruszeń, śmiechu, muzycznej elegancji i wspomnień, które na nowo zabrzmią ze sceny. „TO TEN CZAS – JESZCZE RAZ” to benefis Mariusza Kalagi – artysty, którego głos, charyzma i serdeczność od lat poruszają serca publiczności w całej Polsce.
To coś więcej niż koncert. To muzyczna podróż przez lata obecności na scenie, spotkanie z przyjaciółmi oraz wspólny hołd dla pasji, którą Mariusz Kalaga dzieli z publicznością od dekad. Tego wieczoru usłyszymy utwory, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej muzyki rozrywkowej i biesiadnej.
Godz. 17:00, Dom Muzyki i Tańca
11 listopada, wtorek
Chorzów
Święto Niepodległości na Superauro.pl Stadionie Śląskim
Spędź rodzinne, pełne muzyki Święto Niepodległości na promenadzie Superauto.pl Stadionu Śląskiego! W programie koncerty polskich gwiazd, militaria, pokazy i wiele więcej! Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
NA SCENIE:
- T.Love
- Afromental
- Carla Fernandes
- Fausti
- Mortal
- Monika Kociołek
DODATKOWO:
- wspólne odśpiewanie Hymnu RP
- wystawa militariów (czołgi, pojazdy, broń)
- przelot samolotów
- strefa gastro i rodzinny piknik
Godz. 12:00, Superauto.pl Stadion Śląski
Katowice
Komedia teatralna „Prawy do lewego”
„Prawy do lewego”, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych: Okno na parlament.
Tym razem to Pani Minister, źle! Pani Ministra spotyka się na obyczajowych igraszkach z posłem partii opozycyjnej w ekskluzywnym hotelowym pokoju.
Ale takie sytuacje, zwłaszcza w komedii nie układają się po myśli bohaterów, bo na kochanków czekają nieoczekiwane perypetie: detektyw za oknem, trup w szafie, francuski kelner, lękliwa asystentka, żona kochanka, mąż kochanki, wścibski kierownik hotelu i pielęgniarz sprawią, że będzie ostre zamieszanie. Piękne kobiety, przystojni mężczyźni, wspaniała gra aktorska i mistrzowsko skrojona fabuła oraz zabawa do łez gwarantowana.
Godz. 15:30, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
12 listopada, środa
Chorzów
Z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA - Dwa oblicza Afryki
Wydział Kultury, Sportu,Turystyki i Promocji Miasta Chorzów oraz Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu PRZEWODNIK OPOWIADA.
Dwa kraje afrykańskie, jeden turystyczny z rajskimi plażami i cudownymi formacjami skalnymi, drugi zamknięty na turystykę i z opustoszałymi zabytkami.
Godz. 17:00, Chorzowskie Centrum Kultury
13 listopada, czwartek
Ruda Śląska
Spektakl „Komedia omyłek”
Kłótnie, intrygi, pojedynki, poplątane losy, tragedie, zawiłości wszelakie, pomyłki, a raczej omyłki... Na takie losów poplątanie, pomieszanie i zawirowanie zaprasza Teatr Jadesta oraz osoby zaprzyjaźnione i zaproszone do wspólnego realizowania programu „Razem na scenie” w swoim najnowszym spektaklu, w którym w lawinę niezwykłych zdarzeń wciągniętych zostaje para bliźniąt, a raczej dwie pary bliźniąt, a wtedy... może się zdarzyć wszystko. Albo wielka katastrofa albo wielopokoleniowa zabawa.
Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice
Ruda Śląska
NA TROPIE ZAGINIONEJ OPOWIEŚCI - spektakl dla dzieci
W Narodowej Bibliotece Bajkowej co roku odbywa się remanent. Trzy wesołe mole książkowe – Zakładka, Sylabinka i Wersik – zapisują, odpisują, liczą, przeglądają i sprawdzają stan wszystkich książek.
Pewnego pracowitego – jak zwykle – dnia mole odbierają anonimowy telefon. W nocy z półek spadają wszystkie książki, a Wersik skarży się na dziwaczne koszmary. A co najbardziej wstrząsające, znika pewna bardzo stara książka, najcenniejsza w Bibliotece!
Dzielna Zakładka postanawia wszcząć śledztwo. Mole będą musiały stawić czoła niecodziennym wydarzeniom i niezwykłym postaciom – rodem z wierszy Tuwima, Brzechwy i Konopnickiej!
Razem z Zakładką, Sylabinką i Wersikiem wyruszcie tropem tajemnicy, przeanalizujcie wszystkie poszlaki i rozwikłajcie zagadkę! Kto wie, może przyda Wam się do tego wiedza z ostatnio przeczytanej książki?
Godz. 17:00, Śląski Teatr Impresaryjny
Świętochłowice
Spektakl „Mianujom mie Hanka”
Nagroda Teatralna „Złota Maska” w województwie śląskim za rok 2016 w kategorii AKTORSTWO – ROLA KOBIECA za rolę Hanki w monodramie „Mianujom mie Hanka”.
Tekst Alojzego Lysko poraża i oczyszcza. Jest prosty, szlachetny i prawdziwy. Mówi o śląskich losach, w których odnajdujemy echa rodzinnych opowieści.
Znakomita Grażyna Bułka przekracza granicę aktorskiej kreacji. Za sprawą jej talentu i znakomitego tekstu znów siedzimy przy kuchennym stole i słuchamy mamy, babci lub ciotki, przełykając łzy.
A w tle Śląsk. Ziemia przeklęta i święta.
Godz. 18:00, Centrum Kultury Śląskiej