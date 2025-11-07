Kolejny etap prac przy wiadukcie na ul. Piłsudskiego – czasowe zamknięcie ulicy

Rozpoczyna się kolejny etap prac realizowanych przez PKP PLK przy wiadukcie na ulicy Piłsudskiego. Ze względów bezpieczeństwa od 15 listopada do 13 grudnia ulica Piłsudskiego będzie zamknięta dla ruchu kołowego i tramwajowego.

Zamknięcie ulicy i zmiany w organizacji ruchu

-Połowa nowego obiektu jest już gotowa. Czasochłonny proces układania torów, trakcji i przepięcia ruchu kolejowego na ten obiekt właśnie się zakończył. Teraz przychodzi pora na sąsiednią część obiektu - mówi Katarzyna Głowacka z Polskich Linii Kolejowych S.A. Musimy rozebrać stare torowiska, zdemontować przyczółki i konstrukcje pozostałej części wiaduktu – dodaje Katarzyna Głowacka.

Utrzymany ruch pieszy i kursowanie pociągów

Ruch pieszy będzie utrzymany.Pociągi będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. Zmiany w komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie ZTM. Objazdy będą prowadzone podobnie jak przy dwóch poprzednich zamknięciach. Jednak co bardzo ważne, PKP udostępni kierowcom na miesiąc przejazd pod przebudowywanym wiaduktem na ul. Żeromskiego w odwrotnym niż dotychczas kierunku. W ciągu tego miesiąca kierowcy będą mogli wjechać z ulicy 3 Maja w kierunku Pogoni.

Kolejne udogodnienia w grudniu

Jak informuje PKP PLK, w drugiej połowie grudnia do dyspozycji mieszkańców będzie też przejazd pod wiaduktem kolejowym na ul. Nowopogońskiej.