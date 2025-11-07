Wiadomości z Sosnowca

„Kreatywny Przedszkolak” - Sosnowiec inwestuje w przedszkola

  • Dodano: 2025-11-07 09:30

Sosnowiec inwestuje w przedszkola – nowoczesny sprzęt, bezpieczne place zabaw oraz rozwój kompetencji dzieci i nauczycieli.

Kompleksowa inwestycja w edukację najmłodszych

– Rozpoczynamy realizację projektu, który podniesie jakość edukacji przedszkolnej w siedmiu miejskich przedszkolach. Inicjatywa obejmie 595 przedszkolaków oraz 52 nauczycielki i nauczycieli, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie dydaktyczne, szkoleniowe i infrastrukturalne. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2025–2027 – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.  

Dofinansowaniem w ramach projektu „Kreatywny Przedszkolak w Sosnowcu”, zostało objętych siedem przedszkoli miejskich: PM nr 29, 31, 40, 43, 44, 55, 59.

Nowoczesne wyposażenie i zajęcia rozwijające kompetencje

– Kupimy sprzęt i pomoce dydaktyczne takie „magiczne dywany”, długopisy 3D, zestawy do kodowania, tablety, laptopy, szklarnie mobilne, piece ceramiczne, specjalistyczne narzędzia terapeutyczne wspierające realizację zajęć dodatkowych z przedszkolakami, co spowoduje unowocześnienie zaplecza przedszkoli – wyjaśnia Michał Wcisło, zastępca prezydenta Sosnowca odpowiedzialny za edukację w mieście.

Projekt przewiduje modernizację i wyposażenie placów zabaw w trzech przedszkolach (PM 29, 40, 55)  i ich dostosowanie do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czterech przedszkolach (PM 31, 44, 43, 59), zostaną wyremontowane gabinety specjalistyczne oraz łazienki. Będą również dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków wspierające rozwój kompetencji kluczowych: cyfrowych, społecznych, emocjonalnych i ogólnorozwojowych. Dzieci wezmą udział w cyklach tematycznych m.in. z zakresu: kodowania i logicznego myślenia, edukacji ekologicznej i prośrodowiskowej, kreatywności i preorientacji zawodowej, umiejętności społecznych i emocjonalnych, zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Szkolenia i studia podyplomowe dla kadry

Projekt skierowany jest również do 52 nauczycielek i nauczycieli. Kadra weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych dotyczących: edukacji włączającej i integracyjnej, zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, metod mindfulness (trening uważności i współczucia) w edukacji przedszkolnej, rozwijania kompetencji cyfrowych w oparciu o europejskie standardy DigComp.

– W ramach projektu przewidziana jest także organizacja festynów integracyjnych we wszystkich siedmiu przedszkolach sprzyjających integracji dzieci o różnych potrzebach poprzez dostosowanie aktywności, co sprzyja rozwijaniu postaw tolerancji i otwartości oraz organizacja wyjazdów edukacyjnych wspomagających efekty zajęć dodatkowych dla dzieci – dodaje prezydent Chęciński.                      

Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 mln zł, z czego 2,6 mln zł to unijne dofinansowanie. Wkład własny gminy to niecałe 50 tys. zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027. Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, edukację włączającą oraz doposażenie.

