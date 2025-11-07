Światła ratują życie – pamiętaj o nich w okresie jesienno-zimowym!

Jesień i zima to czas, gdy szybciej zapada zmrok, a warunki na drogach stają się znacznie trudniejsze. Mgła, opady deszczu lub śniegu oraz przymrozki ograniczają widoczność i przyczepność pojazdu. Właściwe oświetlenie to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim wyraz odpowiedzialności za życie i zdrowie – własne oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Jesień i zima na drogach – pamiętaj o sprawnych światłach!

Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy zmieniają się warunki panujące na drogach. Gęsta mgła, intensywne opady deszczu lub śniegu, a także śliska nawierzchnia wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Dlatego właśnie w tym okresie tak ważne jest, by światła w naszym pojeździe były sprawne, właściwie ustawione i używane zgodnie z przepisami.

Dlaczego to takie ważne?

Dobrze działające oświetlenie pozwala kierowcy odpowiednio wcześnie dostrzec przeszkody, pieszych czy inne pojazdy. Równie istotne jest to, by samemu być widocznym na drodze. Nawet najlepszy refleks nie pomoże, jeśli inni uczestnicy ruchu nie zauważą nadjeżdżającego pojazdu.

Prawidłowe oświetlenie zmniejsza ryzyko kolizji i wypadków, szczególnie w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza.

O czym należy pamiętać?

Światła do jazdy dziennej i mijania:

Od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

W przypadku pogorszenia widoczności – podczas mgły, opadów deszczu lub śniegu – należy włączyć światła mijania lub przednie światła przeciwmgłowe, albo oba jednocześnie.

Światła przeciwmgłowe tylne:

Można ich używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Gdy warunki poprawią się, kierujący ma obowiązek niezwłocznie je wyłączyć. Przypominamy, że używanie świateł dziennych po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności jest wykroczeniem.

Światła drogowe („długie”):

Używamy ich od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi – pod warunkiem, że nie oślepią innych uczestników ruchu.

Należy przełączyć światła na mijania, gdy zbliżamy się do:

pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, pojazdu poprzedzającego, jeśli kierujący może zostać oślepiony, pojazdu szynowego lub jednostki pływającej, jeżeli istnieje ryzyko oślepienia kierującego.

Systemy automatycznego sterowania światłami („Auto”):

Coraz więcej pojazdów jest wyposażonych w czujniki zmierzchu, które automatycznie włączają odpowiednie światła. Warto jednak pamiętać, że system ten reaguje głównie na brak światła słonecznego – np. w tunelu lub po zapadnięciu zmroku – a nie zawsze na warunki pogodowe, takie jak mgła, deszcz czy śnieg. Kierowca powinien więc zawsze kontrolować działanie oświetlenia i w razie potrzeby samodzielnie je włączyć.

Ustawienie i czystość reflektorów:

Zbyt nisko ustawione światła nie oświetlają drogi wystarczająco dobrze, natomiast zbyt wysoko – oślepiają innych kierowców. Warto także regularnie czyścić reflektory – brud, błoto i sól drogowa mogą znacząco zmniejszyć skuteczność oświetlenia.

Jazda bez wymaganych świateł w warunkach ograniczonej widoczności w ciągu dnia może zakończyć się mandatem karnym w wysokości 200 zł oraz 2 punktami.

Pamiętaj – światła to Twoi sprzymierzeńcy!

Niezależnie od tego, czy prowadzisz samochód, jedziesz rowerem, czy poruszasz się pieszo – dbaj o widoczność.

Sprawne i prawidłowo używane światła mogą uratować życie – Twoje i innych uczestników ruchu.