Współpraca Technikum Samochodowo – Mechatronicznego z firmą Inter Cars

Technikum Samochodowo – Mechatroniczne wchodzące w skład CKZiU przy ul. Kilińskiego prowadzi aktywną współpracę z firmą Inter Cars. 16 września firma w ramach programu “Młode Kadry” przekazała uczniom 20 kompletów ubrań roboczych.

Ubrania robocze dla uczniów

W skład zestawu wchodzą m.in. spodnie, bluza, koszulka, a także rękawice ochronne. Dzięki temu, że Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne jest jedną z dwudziestu ośmiu szkół patronackich tej firmy, uczniowie mają dostęp do nowych materiałów eksploatacyjnych, części do samochodów osobowych, profesjonalnych szkoleń, materiałów dydaktycznych oraz mogą brać udział w europejskim konkursie Young Car Mechanic.

Możliwość współpracy z tak liczącą się na polskim rynku firmą to wielkie wyróżnienie oraz ogromne wsparcie w procesie dydaktycznym.