W Sosnowcu ruszył bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet

W środę 5 listopada w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego rozpoczął się bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet.

Inicjatywa dla bezpieczeństwa i wzmocnienia kobiet

To inicjatywa, której celem jest nie tylko nauka podstawowych technik obrony, ale także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie uczestniczek. Spotkania prowadzone są przy współpracy z policjantami oraz specjalistami z zakresu psychologii.

Policjanci i psychologowie w roli instruktorów

Pierwsze zajęcia rozpoczęli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, którzy przywitali uczestniczki zapisane na kurs i przedstawili cel całego cyklu spotkań. W inauguracyjnym spotkaniu wzięła udział asp.szt. Danuta Adamek z Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Pani psycholog poprowadziła wykład dotyczący psychologicznych aspektów samoobrony, w trakcie którego uczestniczki dowiedziały się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, jak opanować stres oraz jak rozpoznawać sygnały, które mogą świadczyć o niebezpieczeństwie.

Siła intuicji i świadomości

Podczas spotkania omówiono również znaczenie intuicji i umiejętności asertywnego mówienia „nie” oraz podkreślono, że samoobrona to nie tylko fizyczne umiejętności, ale także świadomość własnych granic, pewność siebie i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Zajęcia były również okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń i podzielenia się spostrzeżeniami między uczestniczkami. Kobiety chętnie dzieliły się swoimi historiami, a atmosfera sprzyjała wzajemnemu wsparciu i otwartości.

Kolejne spotkania już wkrótce

Kolejne spotkania w ramach kursu odbędą się już wkrótce. Uczestniczki będą miały okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności psychologiczne, ale również pozna, przy udziale policyjnych instruktorów, praktyczne techniki samoobrony, które mogą pomóc im w sytuacjach zagrożenia.