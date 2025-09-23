Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi - bezpłatna mammografia w Sosnowcu

Zbliża się październik - Miesiąc Świadomości Raka Piersi, najczęściej diagnozowanego nowotworu u kobiet, który stanowi około 20 % wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród Polek. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najbardziej narażone są kobiety po około 45 roku życia. Im dedykowany jest program profilaktyczny finansowany przez NFZ mający na celu wyłowienie kobiet chorych lub podejrzanych o raka piersi i skierowanie ich na dalsze badania diagnostyczne.

Bezpłatna mammografia w Sosnowcu

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne w technologii cyfrowej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi

Na badanie zaproszone są kobiety w wieku od 45 do 74 lat:

co 24 miesiące, jeśli nie miały zdiagnozowanej wcześniej złośliwej zmiany nowotworowej w piersi

co 12 miesięcy, jeśli zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

co 12 miesięcy, jeśli po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)

Wyłączone z programu są kobiety objęte „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” lub „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”. Przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie dostępna 16 października w godzinach od 9.00 do 16.00 w Sosnowcu przy Zakładzie Linii Kolejowych PKP, ul. 3 Maja 16.

Dlaczego warto: