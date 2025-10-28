Halloween w Sosnowcu: ślizgawka, zabawy miejskie i mecz Zagłębia 31 października

Sosnowiec zaprasza na Halloween pełne zabawy i sportowych emocji! Ślizgawka, konkursy, gra terenowa i mecz Zagłębia Sosnowiec.
Halloweenowa ślizgawka w Sosnowcu
29 października o godz. 20:00 na Stadionie Zimowym w Sosnowcu odbędzie się wyjątkowa ślizgawka Halloween. Przebierz się, załóż łyżwy i pokaż, że duchy potrafią tańczyć na lodzie! To sportowa zabawa dla całych rodzin w klimacie halloweenowych emocji.
Miejska zabawa i gra terenowa
31 października na Arenie Sosnowiec od godz. 16:00 do 20:00 czeka największa miejska impreza halloweenowa. Konkursy, magia, potworne tańce i dyniowa zabawa zapewnią świetną rozrywkę dla dzieci i dorosłych.
Równocześnie na Stadionie Zimowym o godz. 17:00 odbędzie się gra terenowa „Poszukiwacze Duszka Zagłębiaczka”. Uczestnicy odkryją tajemnice lodowiska i powalczą o tytuł najlepszego łowcy duchów w Sosnowcu.
Mecz Zagłębia Sosnowiec w halloweenowym klimacie
Na zakończenie dnia, 31 października o godz. 20:30, na Stadionie Piłkarskim Zagłębie Sosnowiec zmierzy się w meczu Betclic 2. Ligi. Kibice będą mogli dopingować drużynę w wyjątkowej, halloweenowej atmosferze.
Nie przegapcie tych wydarzeń w Sosnowcu! Zachęcamy do komentowania swoich wrażeń, dzielenia się zdjęciami z zabawy i sprawdzenia innych atrakcji w naszym mieście na portalu.