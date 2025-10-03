Uwaga! Przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ul. Żeromskiego zostanie wyłączony

Od poniedziałku 6 października 2025 r. w związku z pracami prowadzonymi przez PKP PLK zamknięty zostanie ruch pod wiaduktem kolejowym nad ul. Żeromskiego. Linie tramwajowe 21 oraz 27 będą tym samym kursować na skróconych trasach. Wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza.

Jakie zmiany czekają na mieszkańców?

Tramwaje linii 21 kursować będą na skróconej trasie Tworzeń Huta Katowice – Będzin Cmentarz Komunalny. Odcinek Milowice Pętla – Pogoń Akademiki nie będzie obsługiwany przez tramwaje

Tramwaje linii 27 kursować będą na skróconej trasie Kazimierz Górniczy Pętla – Sosnowiec Al. Zwycięstwa. Odcinek Os. Zamkowe Zajezdnia – Sosnowiec Estakada nie będzie obsługiwany przez tramwaje

Uruchomiona zostanie autobusowa linia komunikacji zastępczej Z-21. Autobusy będą obsługiwać odcinek wyłączony dla tramwajów linii 21 i 27

Trasa linii autobusowej linii komunikacji zastępczej Z-21 w kierunku przystanku Będzin Cmentarz Komunalny:

Milowice Hala Sportowa 31 – Milowice Zakłady Mięsne 02 – Milowice Podjazdowa 02 – Milowice Park Logistyczny 02 – Sosnowiec Egzotarium 01 – Sosnowiec Os. Piastów 02 – Sosnowiec Piłsudskiego/Sobieskiego 02 – Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 32 – Sosnowiec Dworzec PKP 01 – Sosnowiec Al. Zwycięstwa 01 – Pogoń Orla 01 – Pogoń Kościół 01 – Pogoń Rybna 31 – Pogoń Akademiki 01 – Będzin Cmentarz Komunalny 02

Trasa linii autobusowej linii komunikacji zastępczej Z-21 w kierunku przystanku Milowice Hala Sportowa:

Będzin Cmentarz Komunalny 02 – Będzin Cmentarz Komunalny 01 – Pogoń Akademiki 02 – Pogoń Rybna 32 – Pogoń Klub Kiepury 01 – Pogoń Orla 02 – Sosnowiec Estakada 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 31 – Sosnowiec Piłsudskiego/Sobieskiego 01 – Sosnowiec Os. Piastów 01 – Sosnowiec Egzotarium 02 – Milowice Park Logistyczny 01 – Milowice Podjazdowa 01 – Milowice Zakłady Mięsne 01 – Milowice Hala Sportowa 32

Wariantowa trasa linii autobusowej komunikacji zastępczej Z-21 z przystanku Sosnowiec Urząd Miasta w kierunku przystanku Będzin Cmentarz Komunalny:

Sosnowiec Urząd Miasta 03 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Wspólna 02 – Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 32 – Sosnowiec Dworzec PKP 01 – Sosnowiec Al. Zwycięstwa 01 – Pogoń Orla 01 – Pogoń Kościół 01 – Pogoń Rybna 31 – Pogoń Akademiki 01 – Będzin Cmentarz Komunalny 02

Wariantowa trasa linii autobusowej komunikacji zastępczej Z-21 w kierunku przystanku Sosnowiec Urząd Miasta:

Będzin Cmentarz Komunalny 02 – Będzin Cmentarz Komunalny 01 – Pogoń Akademiki 02 – Pogoń Rybna 32 – Pogoń Klub Kiepury 01 – Pogoń Orla 02 – Sosnowiec Estakada 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec 3 Maja Wiadukt 31 – Sosnowiec Wspólna 01 – Sosnowiec Ostrogórska 03 – Sosnowiec Urząd Miasta 03

Uruchomione zostaną przystanki tymczasowe: