Wiadomości z Sosnowca

Policja zatrzymała 38-latka poszukiwanego listem gończym. Ukrywał się od 2024 roku

  • Dodano: 2025-11-17 08:15, aktualizacja: 2025-11-17 08:32

Kryminalni oraz wywiadowcy z Sosnowca zatrzymali 38-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna od ponad roku ukrywał się przed organami ścigania, by uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności.

Skuteczna akcja sosnowieckiej policji

38-letni mieszkaniec regionu był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w związku z koniecznością odbycia kary roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież rozbójniczą. Ponadto za mężczyzną wydane zostało zarządzenie do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu za dokonaną kradzież. 

Ukrywał się przez ponad rok

Od 2024 roku ukrywał się przed organami ścigania, często zmieniając miejsce pobytu i unikając kontaktów z osobami postronnymi. Skrupulatna analiza zebranych informacji oraz intensywne działania operacyjne przeprowadzone przez sosnowieckich policjantów pozwoliły ustalić miejsce, w którym przebywał poszukiwany.

Zatrzymanie na ulicy Blachnickiego

Mundurowi namierzyli go przy ulicy Blachnickiego w Sosnowcu. Gdy mężczyzna wyszedł z klatki schodowej jednego z bloków i skierował się na przystanek, został zatrzymany przez policjantów.

38-latek został już doprowadzony do aresztu, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo.

Sukcesy sosnowieckich policjantów

Od początku bieżącego roku policjanci z Sosnowca zajmujący się poszukiwaniami osób zatrzymali już 117 osób, które były poszukiwane listami gończymi na terenie całego kraju. Każde takie zatrzymanie to efekt determinacji, zaangażowania i profesjonalizmu funkcjonariuszy, którzy konsekwentnie doprowadzają do ujawniania i zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również