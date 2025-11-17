Policja zatrzymała 38-latka poszukiwanego listem gończym. Ukrywał się od 2024 roku

Kryminalni oraz wywiadowcy z Sosnowca zatrzymali 38-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Mężczyzna od ponad roku ukrywał się przed organami ścigania, by uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności.

Skuteczna akcja sosnowieckiej policji

38-letni mieszkaniec regionu był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w związku z koniecznością odbycia kary roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież rozbójniczą. Ponadto za mężczyzną wydane zostało zarządzenie do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu za dokonaną kradzież.

Ukrywał się przez ponad rok

Od 2024 roku ukrywał się przed organami ścigania, często zmieniając miejsce pobytu i unikając kontaktów z osobami postronnymi. Skrupulatna analiza zebranych informacji oraz intensywne działania operacyjne przeprowadzone przez sosnowieckich policjantów pozwoliły ustalić miejsce, w którym przebywał poszukiwany.

Zatrzymanie na ulicy Blachnickiego

Mundurowi namierzyli go przy ulicy Blachnickiego w Sosnowcu. Gdy mężczyzna wyszedł z klatki schodowej jednego z bloków i skierował się na przystanek, został zatrzymany przez policjantów.

38-latek został już doprowadzony do aresztu, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo.

Sukcesy sosnowieckich policjantów

Od początku bieżącego roku policjanci z Sosnowca zajmujący się poszukiwaniami osób zatrzymali już 117 osób, które były poszukiwane listami gończymi na terenie całego kraju. Każde takie zatrzymanie to efekt determinacji, zaangażowania i profesjonalizmu funkcjonariuszy, którzy konsekwentnie doprowadzają do ujawniania i zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.