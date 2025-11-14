Sosnowiec z dofinansowaniem ponad 3,4 mln zł na budowę dwóch nowych Orlików

Świetne wiadomości dla Sosnowca. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki programu budowy kompleksów sportowych Orlik. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa w naszym mieście!

Dwa sosnowieckie projekty z rządowym wsparciem

Sosnowiec otrzyma ponad 3,4 mln zł na nowe Orliki w mieście. Mowa o dwóch projektach: Kompleksie sportowym przy CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przy Legionów oraz boisku wraz z kortem tenisowym przy ul. Górników W sumie w całym kraju powstaną 124 Orlik.

Kompleks przy CKZiU Technikum Nr 6 – szczegóły inwestycji

Kompleks sportowy przy CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przy Legionów (dofinansowanie 1,46 mln, koszt 2,93 mln zł):

boisko piłkarskie o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, z ogrodzeniem i piłkochwytami,

boisko wielofunkcyjne o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem,

zaplecze sanitarno-szatniowe,

oświetlenie boisk i niezbędne oświetlenie terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED,

stojaki rowerowe,

rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu oraz nowe zagospodarowanie: ciągi piesze, ławki, kosze, ewentualnie zieleń kompensacyjna.

Nowe boisko i kort tenisowy przy ul. Górników

Boisko wraz z kortem tenisowym przy ul. Górników (2 mln, całość 7,1 mln zł):