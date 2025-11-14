Sosnowiec z dofinansowaniem ponad 3,4 mln zł na budowę dwóch nowych Orlików

Świetne wiadomości dla Sosnowca. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki programu budowy kompleksów sportowych Orlik. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa w naszym mieście!
Dwa sosnowieckie projekty z rządowym wsparciem
Sosnowiec otrzyma ponad 3,4 mln zł na nowe Orliki w mieście. Mowa o dwóch projektach: Kompleksie sportowym przy CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przy Legionów oraz boisku wraz z kortem tenisowym przy ul. Górników W sumie w całym kraju powstaną 124 Orlik.
Kompleks przy CKZiU Technikum Nr 6 – szczegóły inwestycji
Kompleks sportowy przy CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska przy Legionów (dofinansowanie 1,46 mln, koszt 2,93 mln zł):
- boisko piłkarskie o wymiarach min. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, z ogrodzeniem i piłkochwytami,
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach min. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem,
- zaplecze sanitarno-szatniowe,
- oświetlenie boisk i niezbędne oświetlenie terenu wokół boisk wykonanego w technologii LED,
- stojaki rowerowe,
- rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu oraz nowe zagospodarowanie: ciągi piesze, ławki, kosze, ewentualnie zieleń kompensacyjna.
Nowe boisko i kort tenisowy przy ul. Górników
Boisko wraz z kortem tenisowym przy ul. Górników (2 mln, całość 7,1 mln zł):
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 39 x 62,5 m,
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 32 m,
- zaplecze sanitarno-szatniowego,
- oświetlenie kompleksu,
- ogrodzenie kompleksu i piłkochwyty,
- stojak rowerowy.
- budowa kortu tenisowego o wymiarach 36,58 X 18,29 m.