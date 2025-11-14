Kapsuła czasu w Elektroniku – niezwykłe obchody 60-lecia szkoły w Sosnowcu

W ramach obchodów 60-lecia istnienia Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w murach szkoły została umieszczona kapsuła czasu, którą przyszli uczniowie otworzą dopiero za 20 lat.

Umieszczenie kapsuły czasu

Pomysł zamieszczenia kapsuły zrodził się z chęci pozostawienia śladu kolejnym pokoleniom – świadectwa wkładu obecnych uczniów w historię Elektronika. W jej wnętrzu znalazły się listy od uczniów i nauczycieli, zdjęcia i film z życia szkoły oraz przedmioty towarzyszące uczniom każdego dnia podczas zajęć z przedmiotów zawodowych. Każdy z nich symbolizuje szkolną codzienność, pasje i aktualne zainteresowania.

List Zastępcy Prezydenta

W uroczystości uczestniczył Zastępca Prezydenta Sosnowca Michał Wcisło, który umieścił w kapsule list. Treść listu pozostanie tajemnicą na 20 lat!