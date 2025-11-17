Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu [17.11-22.11]

Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu / fot. Freepik

Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Sosnowcu w listopadzie. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.

Wyłączenie prądu w naszym mieście

18.11.2025 - 07:00 - 22:00

Sosnowiec ul. Kresowa 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

18.11.2025 - 09:00 - 17:00

Sosnowiec ul. Orląt Lwowskich od nr 45 do 103, Portowa od nr 1 do 5, dz.3367, Rybacka od nr 1 do 10, Marynarska od nr 1 do 9, Żeglarska od nr 9 do 17, Dojazd od nr 1 do 5, Śliwki od nr 4 do 12, nr 18, Słodowa nr 1, 3, 5, Gwarków od nr 1 do nr 12, Wojska Polskiego nr 13, 15, odbiorcy zasilanie z ZK-6187, ZK-6188, ZK-6189, ZK-4549, ZK-4001, ZK-6104, ZK-4154, ZK-2607, ZK-1939, ZK-2710, ZK-4429, Kościół, Kaplica, Auto Salon

20.11.2025 - 08:00 - 12:00