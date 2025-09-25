Przed nami spotkanie z Anną Rybakiewicz w Filii nr 5

Filia nr 5 – Walcownia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (ul. M. Maliny 39) serdecznie zaprasza 30 września 2025 o godz. 17.30 na spotkanie z Anną Rybakiewicz – autorką poczytnych powieści historyczno-obyczajowych, organizowane dzięki dofinansowaniu z sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego. Wstęp wolny.

Autorka powieści historycznych spotka się z czytelnikami w Sosnowcu

Anna Rybakiewicz – prawniczka i autorka powieści obyczajowych. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2016 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Kilka lat temu postanowiła realizować swoje marzenia i napisała pierwszą powieść pt. „Lekarka nazistów”, której akcja rozgrywa się w Nowogrodzie. Kolejne powieści „Złodziejka listów”, „Ocaleni dla miłości”, „Agentka wroga”, „Do końca moich dni”, „Ostatni z listy” dzieją się w Łomży i mocno akcentują koloryt lokalny i historyczny. Ostatnia książka „Wojenne siostry” to opowieść o wyborach, które definiują człowieka, o miłości, która przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, i o tym, że czasem największą odwagą jest pozwolić sobie kochać. Losy dwóch sióstr bliźniaczek, które w lipcu 1941 roku przyjeżdżają do okupowanej Łomży z Sensburga.

Twórczość Anny Rybakiewicz – historia, emocje i zapomniane miejsca

Uwielbia słuchać ludzkich historii. Intrygują ją losy przodków, do których niejednokrotnie odnosi się w swoich powieściach. W swoich książkach powraca do dawno minionych lat, ukazując przy tym nieoczywiste i wyszukane detale historyczne, przywołując zapomniane miejsca, które za sprawą stworzonych przez nią postaci, na nowo budzą się do życia. Fakt, że inspiruje się prawdziwymi wydarzeniami sprawia, że jej powieści czyta się z zapartym tchem, przeżywa się o wiele mocniej i niezwykle trudno jest o nich zapomnieć.