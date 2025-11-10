Nie bądźmy obojętni – pomóżmy osobom narażonym na wychłodzenie

Kiedy temperatura na zewnątrz, szczególnie nocą, gwałtownie spada, nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy.

Czujność ratuje życie

W tym szczególnym czasie policjanci prowadzą wzmożone działania, kierując się troską o osoby narażone na wychłodzenie i kontrolując miejsca, w których mogą przebywać. Czujni na los innych bądźmy także wszyscy. Nie pozostawajmy obojętni i alarmujmy służby za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Często wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Kto jest najbardziej narażony?

Jak co roku, wraz z nastaniem chłodniejszej aury, policjanci apelują do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy widzimy osoby narażone na niebezpieczeństwo zamarznięcia. Najbardziej zagrożone są:

osoby w kryzysie bezdomności,

osoby starsze i samotne,

osoby nietrzeźwe przebywające na zewnątrz.

Jeżeli zauważymy kogoś, kto może potrzebować pomocy — nie wahajmy się dzwonić pod numer alarmowy 112 lub 997. Funkcjonariusze każdorazowo sprawdzają takie zgłoszenia.

Kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych

Jesienią i zimą mundurowi patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, takie jak pustostany, altanki na działkach czy ogrzewane klatki schodowe. W wielu z tych miejsc bezdomni próbują się ogrzać, rozpalając ogniska, co stwarza dodatkowe zagrożenie.

Policjanci nie tylko kontrolują te lokalizacje, ale także oferują pomoc — proponują przewiezienie do noclegowni czy ośrodków wsparcia, gdzie można zjeść ciepły posiłek i spędzić noc w bezpiecznych warunkach.

Alkohol nie chroni przed zimnem

W poprzednich latach zdarzały się sytuacje, w których osoby nietrzeźwe, pozostawione na mrozie, traciły przytomność lub nie były w stanie wrócić do domu. To właśnie one są szczególnie narażone na wychłodzenie — alkohol jedynie na krótko daje uczucie ciepła, w rzeczywistości znacząco przyspieszając wychładzanie organizmu. Wystarczy potknięcie, upadek i brak sił, by doszło do tragedii.

Dlatego nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Reagujmy.

Pomoc osobom starszym i samotnym

Zimą zagrożone są także osoby starsze, schorowane, samotne, które mogą mieć trudność z ogrzaniem domu lub zadbaniem o podstawowe potrzeby. Jeśli znamy kogoś takiego — zapukajmy, zapytajmy, zaoferujmy wsparcie.

Możemy również zgłosić sytuację do ośrodka pomocy społecznej — policjanci współpracują z nimi na co dzień.

Wspólna odpowiedzialność

Policja współpracuje m.in. ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną oraz ośrodkami pomocy społecznej. Jednak żadna formacja nie jest w stanie dotrzeć wszędzie — dlatego tak ważna jest nasza reakcja.

Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

Od 1 listopada działa bezpłatna, całodobowa infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 987, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.

Pod tym numerem można uzyskać informacje o dostępnych formach pomocy — noclegowniach, schroniskach, jadłodajniach. Dzwonić może każdy: zarówno osoba sama potrzebująca pomocy, jak i ktoś chcący powiadomić o takim potrzebującym.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszego wsparcia. Wystarczy tylko jeden telefon, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność".

(Przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112, 986 lub 999).