Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu [3.11-8.11]

Wyłączenia prądu w Sosnowcu. Sprawdź gdzie nie będzie prądu / fot. Freepik

Prezentujemy harmonogram wyłączeń prądu w Sosnowcu w listopadzie. Sprawdźcie, na jakich ulicach w konkretnych dniach i godzinach zabraknie prądu.

Pamiętaj, w razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoń na 991.

Wyłączenie prądu w naszym mieście

4.11.2025 - 08:00 - 14:00

Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 46 Żłobek

4.11.2025 - 08:00 - 15:00

Sosnowiec ul. Wierzbowa: 7, 9, 11, 13, ul. Narcyzów: 2, 4, 6, 9 ul. Szczecińska: 7 ul. Nipodległości: 8A, 8B, 8C

4.11.2025 - 08:00 - 18:00

Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich: 4, 6, 8, 10, 12, 14. ul. Kasprzaka: 1, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 12, 14, 16, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18K, 18M, 18N, 20, 20A, 20B, 22, 22A, 24. Odbiorcy zasileni ze złącz kablowych: RE-2 1742, ZK-4277, ZK-4610, ZK-6938.

4.11.2025 - 08:00 - 20:00

Sosnowiec stacja: BDJ2MOST/2OMOST MOSIR STAWIKI, BDJ2OSIR/2OMOS MOSIR

5.11.2025 - 07:00 - 15:00

Sosnowiec ul. Bohaterów Monte Cassino 20, 22

7.11.2025 - 08:00 - 12:00

Sosnowiec stacja: BDJ2MOST/2OMOST MOSIR STAWIKI, BDJ2OSIR/2OMOS MOSIR

7.11.2025 - 08:00 - 14:00

Sosnowiec ul. Przygraniczna nr 94, 96

7.11.2025 - 08:00 - 16:00