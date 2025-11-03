Bezpieczny weekend Wszystkich Świętych w Sosnowcu – policja podsumowuje działania

W miniony weekend, związany z obchodami Dnia Wszystkich Świętych, policjanci z Sosnowca prowadzili wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom odwiedzającym cmentarze. Funkcjonariusze czuwali nad płynnością ruchu, bezpieczeństwem pieszych oraz porządkiem w rejonach nekropolii, parkingów i miejsc kultu religijnego.

Policja dbała o bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy

Okres od 31 października do 2 listopada minął w Sosnowcu spokojnie i bez poważnych zdarzeń. Policjanci odnotowali 15 zdarzeń drogowych, spośród których wszystkie zakwalifikowano jako kolizje. Co istotne, nie doszło do żadnego wypadku drogowego. Najwięcej kolizji, bo aż 10, miało miejsce w piątek, 31 października. Pomimo zwiększonej liczby pojazdów na drogach, kierowcy w zdecydowanej większości zachowali ostrożność i stosowali się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem w rejonie cmentarzy.

Wzmożone kontrole drogowe w Sosnowcu

Podczas policyjnych działań funkcjonariusze skontrolowali blisko 210 pojazdów, zwracając szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono blisko 190 wykroczeń, z czego zdecydowaną większość stanowiły przypadki przekroczenia prędkości.