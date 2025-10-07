Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur. Przed nami cykl bezpłatnych wydarzeń integracyjnych

Władze miasta zapraszają mieszkańców Sosnowca – dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – do udziału w wyjątkowych wydarzeniach integracyjnych, organizowanych w duchu wspólnoty, różnorodności i wzajemnego szacunku.
Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur
To cykl bezpłatnych wydarzeń, na którym spotkają się mieszkańcy naszego miasta bez względu na ich narodowość i język, którym się posługują. Chcemy wspólnie świętować to, co nas łączy, i dzielić się tym, co nas wyróżnia.
W programie wydarzeń czekają na Was m.in.:
- warsztaty artystyczne i rękodzielnicze
- strefa smaków – kulinarna podróż po kulturach
- spotkania z artystami
- seans filmowy dla dzieci
- warsztaty edukacyjne
- warsztaty samorozwoju
- wystawa fotograficzna
Cykl to idealna okazja, by nawiązać nowe znajomości, poznać inne kultury, a przede wszystkim poczuć, że wszyscy jesteśmy częścią jednej, sosnowieckiej, społeczności.
Każdy mieszkaniec może wziąć udział
Wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców – niezależnie od wieku, pochodzenia czy znajomości języka. Na wybrane spotkania i warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected] (na załączonym wzorze – skan lub zdjęcie podpisanej deklaracji) lub telefonicznie pod numerem 32 296 06 37.
Sosnowiec to nasze wspólne miasto. Twórzmy je razem – otwarte i przyjazne wszystkim mieszkańcom!
Cykl wydarzeń „Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur” jest realizowany w ramach projektu „WELDI” współfinansowanego ze środków Programu UE URBACT IV.