Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur. Przed nami cykl bezpłatnych wydarzeń integracyjnych / fot. UM Sosnowiec

Władze miasta zapraszają mieszkańców Sosnowca – dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – do udziału w wyjątkowych wydarzeniach integracyjnych, organizowanych w duchu wspólnoty, różnorodności i wzajemnego szacunku.

Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur

To cykl bezpłatnych wydarzeń, na którym spotkają się mieszkańcy naszego miasta bez względu na ich narodowość i język, którym się posługują. Chcemy wspólnie świętować to, co nas łączy, i dzielić się tym, co nas wyróżnia.

W programie wydarzeń czekają na Was m.in.:

warsztaty artystyczne i rękodzielnicze

strefa smaków – kulinarna podróż po kulturach

spotkania z artystami

seans filmowy dla dzieci

warsztaty edukacyjne

warsztaty samorozwoju

wystawa fotograficzna

Cykl to idealna okazja, by nawiązać nowe znajomości, poznać inne kultury, a przede wszystkim poczuć, że wszyscy jesteśmy częścią jednej, sosnowieckiej, społeczności.

Każdy mieszkaniec może wziąć udział

Wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców – niezależnie od wieku, pochodzenia czy znajomości języka. Na wybrane spotkania i warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia należy kierować na adres: [email protected] (na załączonym wzorze – skan lub zdjęcie podpisanej deklaracji) lub telefonicznie pod numerem 32 296 06 37.

Sosnowiec to nasze wspólne miasto. Twórzmy je razem – otwarte i przyjazne wszystkim mieszkańcom!

Cykl wydarzeń „Sosnowiec – Miasto Wielu Kultur” jest realizowany w ramach projektu „WELDI” współfinansowanego ze środków Programu UE URBACT IV.