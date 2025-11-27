Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu zmienia nazwę na Zagłębiowskie Centrum Kultury / fot. UM Sosnowiec

Od stycznia 2026 roku Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu będzie działał jako Zagłębiowskie Centrum Kultury im. Jana Kiepury. Rozszerzona oferta i nowe miejsca działalności.

Od stycznia 2026 roku Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu zmienia nazwę na Zagłębiowskie Centrum Kultury im. Jana Kiepury. Instytucja prowadzi działalność w Energetycznym Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65, Klubie Kiepury przy ul. Będzińskiej 6 oraz w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” im. Władysława Szpilmana przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu.

Rozwój instytucji i rozszerzenie działalności

– Zmiana nazwy jest podyktowana dynamicznym rozwojem instytucji oraz znacznym poszerzeniem zakresu jej funkcjonowania – tłumaczy Michał Góral, dyrektor placówki. – Dotychczasowa działalność Klubu wykraczała poza tradycyjny profil jednostki rekreacyjnej i animacyjnej. Obecnie instytucja organizuje wydarzenia artystyczne o charakterze ponadlokalnym, prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz realizuje projekty o znaczeniu regionalnym.

Uchwała Rady Miejskiej

Zmiana nazwy została formalnie zatwierdzona przez sosnowieckich radnych podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej. Nowa nazwa ma lepiej oddawać charakter instytucji, jej skalę działalności oraz rangę w środowisku kulturalnym Sosnowca i Zagłębia.

