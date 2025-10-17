Kładka nad torami połączy ul. Jana III Sobieskiego i Dęblińską

Miasto Sosnowiec i Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie w sprawie współpracy przy budowie kładki dla pieszych, która pozwoli na bezpieczne i wygodne połączenie ulic Jana III Sobieskiego i Dęblińskiej.

Nowe połączenie piesze nad torami w Sosnowcu

Efektem porozumienia pomiędzy PLK SA i Miastem Sosnowiec będzie bezpieczne przejście dla pieszych przez tory, które połączy ul. Jana III Sobieskiego i Dęblińską.

– Kładkę wybudujemy w ramach realizowanego zadania na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. Niebawem podróżni skorzystają też z nowego peronu na stacji Sosnowiec Główny. Inwestycja jest dofinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę” – wyjaśnia Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK S.A.

Kładka z windami, monitoringiem i oświetleniem

– To ważny moment dla miasta. Kładkę wybuduje firma Grupa ZUE na zlecenie PLK S.A. Będzie wyposażona w windy, monitoring, oświetlenie. Po zakończeniu prac będzie nią zarządzało miasto. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, w tym dla mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją Anny Jedynak-Rykały. W sumie było to blisko 3 tysiące osób – dodaje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Budowę o wartości ok. 5 mln zł zrealizują kolejarze w ramach obecnie prowadzonej inwestycji na odcinku linii Będzin – Katowice Szopienice Południowe.