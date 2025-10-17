Nowy peron w Sosnowcu już 5 listopada. Lepszy dostęp do kolei i większa przepustowość

Już 5 listopada otwarty zostanie nowy peron na stacji Sosnowiec Główny.

Nowy peron w Sosnowcu Głównym już gotowy

Na stacji Sosnowiec Główny wybudowano zupełnie nowy peron nr 3, który od 5 listopada umożliwi lepszy dostęp do kolei i poprawi obsługę mieszkańców i podróżnych. Gotowa jest antypoślizgowa nawierzchnia obiektu, na której ułożono ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Zamontowano wiatę, która zapewni pasażerom komfort i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

– Wybudowaliśmy klatkę schodową łączącą peron z przejściem podziemnym. Peron dostosowaliśmy do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyposażyliśmy go w windę, czytelną informację pasażerską, wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Jedna krawędź peronu jest krótsza ze względu na nowy układ torowy na stacji Sosnowiec Główny, co nie wpłynie na obsługę pasażerów. Dodatkowe tory pozwolą na zwiększenie przepustowości stacji, przez którą będzie mogło przejechać więcej pociągów. Po udostępnieniu nowego peronu nr 3, prace przeniosą się na peron drugi, a w kolejnym etapie obejmą także pierwszy. Docelowo, po zakończeniu przebudowy stacji, z nowego obiektu będą obsługiwane pociągi dalekobieżne i regionalne w kierunku Katowic. Do czasu zakończenia prac budowlanych, nowy peron przejmie obsługę wszystkich pociągów w każdym kierunku – tłumaczy Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK S.A.

Przy stacji wybudowano nową nastawnię, z której dyżurni zadbają o bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Po drugiej stronie torów powstają budynki hali garażowo–magazynowej, gdzie będzie stacjonować specjalistyczny pojazd ratownictwa technicznego. Możliwe będzie również magazynowanie sprzętów i materiałów oraz wykonywanie prac naprawczych i remontowych.

– Już w 2027 roku podróż koleją w regionie nabierze zupełnie innego wymiaru – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Prace prowadzone też w Środuli, Będzinie i Katowicach

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych budowane są dodatkowe tory, dzięki którym rozdzielony zostanie ruch dalekobieżny od regionalnego. W Sosnowcu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym po przebudowie wiaduktów przy ul. Nowopogońskiej, Żeromskiego i Piłsudskiego.

Postępują prace przy nowym przystanku Sosnowiec Środula. Piesi i rowerzyści korzystają już z wygodnego i bezpiecznego przejścia pod torami na ul. Chemicznej. Nowy obiekt powstał w miejscu przejazdu kolejowo-drogowego. Dzięki temu zwiększyło się bezpieczeństwo i usprawniło przejście na drugą stronę torów, bez konieczności oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami. Ruch samochodowy skierowano z ul. Chemicznej na wiadukt drogowy nad torami w ciągu DK94.