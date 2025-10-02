Wiadomości z Sosnowca

mStłuczka – nowy sposób zgłaszania kolizji. Sprawdź, co zrobić po stłuczce

  • Dodano: 2025-10-02 08:45, aktualizacja: 2025-10-02 09:04

Kolizja drogowa, choć mniej poważna niż wypadek, jest zawsze zdarzeniem stresującym. Prawidłowe zachowanie uczestników ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W aplikacji mObywatel dostępna jest nowa, cyfrowa możliwość załatwienia formalności - mStłuczka.

Czym jest mStłuczka w aplikacji mObywatel?

mStłuczka to nowa usługa dostępna aplikacji mObywatel, mająca na celu usprawnienie i uproszczenie procesu po zdarzeniu drogowym. Należy jednak zaznaczyć, że nie zwalnia ona od obowiązków, jakim jest odpowiednie oznaczenie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Jakie dane wymienić po kolizji i jak pomaga w tym mStłuczka?

Uczestnicy kolizji powinni wymienić się danymi osobowymi, numerami rejestracyjnymi pojazdów oraz informacjami dotyczącymi polis ubezpieczeniowych. W tym pomoże nam mStłuczka dostępna w aplikacji mObywatelu, która została stworzona, by ułatwiać stresujący i trudny dla kierowców moment kolizji na drodze. Dane uczestników zdarzenia pobierane są automatycznie z państwowych rejestrów, co minimalizuje możliwość wystąpienia błędów oraz nieścisłości w oświadczeniu.

Usługa intuicyjnie pomoże wypełnić oświadczenie, oprócz tego w aplikacji możemy dodać zdjęcia oraz opis uszkodzeń w pojazdach. Następnie to my wybieramy czy chcemy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela automatycznie czy pobierzemy oświadczenie w formie PDF i zrobimy to w dowolnym momencie.

Kiedy nie można skorzystać z mStłuczki?

Uwaga - gdy któraś ze stron nie ma aplikacji albo pojazd jest zarejestrowany poza granicami Polski, należy spisać tradycyjne oświadczenie.

