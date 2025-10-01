Wiadomości z Sosnowca

Rów Mortimer w Sosnowcu do modernizacji. Miasto otrzymało ponad 10 mln zł dotacji

  • Dodano: 2025-10-01 11:45

Od Zagórza poprzez tereny po kopani „Kazimierz-Juliusz” do rzeki Bobrek. Tak w skrócie można opisać przebieg Rowu Mortimerowskiego, którego najważniejszym zadaniem jest odbiór wody deszczowej z obszaru, przez który przebiega. Wkrótce ten przekop czekają zmiany, które ucieszą mieszkańców i zapewnią im bezpieczeństwo.

Modernizacja kluczowego cieku wodnego w Sosnowcu

Miasto właśnie otrzymało 10,6 mln zł dofinansowania na zadanie „Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu”. Mowa o około 4 kilometrach rowu, który przebiega przez dzielnice Zagórze, Porąbka, Kazimierz i uchodzi do rzeki Bobrek. – Początek odcinka przeznaczonego do modernizacji zlokalizowany jest w okolicy Oczyszczalni Ścieków Zagórze, następnie przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej w okolicach ul. Wiśniowej, tereny niezagospodarowane i zalesione przekraczając drogę ekspresową S1 i dalej równolegle do ul. Nowej i ul. Fredy. Następnie rów przebiega pod ul. Reja, ul. KWK Kazimierz-Juliusz i ul. Dworcową, gdzie zaczyna się zarurowany fragment przebiegający przez teren byłej KWK Kazimierz-Juliusz. Ostatni odcinek stanowiący koryto otwarte przebiega przez tereny niezagospodarowane – rów uchodzi do rzeki Bobrek na granicy obrębów Porąbka i Kazimierz.

Zakres przyszłych prac koncentrować się będzie na doprowadzeniu istniejącego koryta do przekroju trapezowym, a w przypadku jednego z odcinków, na odkryciu zarurowanego fragmentu i budowy w tym miejscu koryta otwartego, a także na odmuleniu, uporządkowaniu skarp oraz nasadzenia krzewów i obsianie mieszankami traw.

Unijne wsparcie i bezpieczeństwo dla mieszkańców

– To wszystko jest nieco skomplikowane, ale sprowadza się do tego, że w przypadku intensywnych lub nawalnych odpadach deszczu rów będzie w stanie odebrać zdecydowanie więcej wody niż w tej chwili, która szybciej zostanie odprowadzona do rzeki. Tym samym mieszkańcy, którzy mieszkają w tym rejonie będą czuć się bezpieczniej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu” zostało przyznane w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu X Fundusze europejskie na transformację dla Działania 10.8 Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń – ZIT Subregionu Centralnego, w kwocie 10.632.999,09 zł. Oprócz przyznanej kwoty dofinansowania Gmina posiada wkład własny w wysokości 616.017,57 zł.

Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2027 roku.

