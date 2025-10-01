Mokradła Lasu Zagórskiego użytkiem ekologicznym!

Las Zagórski to jedno z ulubionych miejsce sosnowiczan. Zaglądają tu na spacer, na grzyby czy na rowerową przejażdżkę. Już dawno został uznany jako cenny przyrodniczo. Teraz dzięki porozumieniu z Lasami Państwowymi jego fragment będzie funkcjonował jako użytek ekologiczny o nazwie ”Mokradła Lasu Zagórskiego”.

Las Zagórski zyskał status użytku ekologicznego

Zadecydowali o tym sosnowieccy radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Obejmuje on fragmenty Lasu Zagórskiego w rejonie ulicy Modrzewiowej o powierzchni ponad 16 hektarów. Teren podzielony został na trzy obszary – największy ponad 10 hektarowy i dwa mniejsze o powierzchni 5 i 1 hektara.

Cenny przyrodniczo i kulturowo teren

Różnorodność siedlisk w tym rejonie sprzyja utrzymaniu wysokiej bioróżnorodności oraz cennych siedlisk hydrogenicznych. Las Zagórski oprócz swoich walorów przyrodniczych posiada również znacznie kulturowe. Na tym terenie można znaleźć liczne ślady przemysłowej historii regionu , takie jak dawne szlaki kolejowe i pozostałości po eksploatacji złóż węgla kamiennego. Od północy do południa kompleks leśny przecina linia niemieckich fortyfikacji z czasów I wojny światowej. We wschodniej części użytku ekologicznego znajduje się staw powyrobiskowy, który niegdyś był popularnym miejscem odpoczynku na łonie natury.

Spośród różnych form ochrony przyrody przewidzianych przez ustawę, użytek ekologiczny jest najbardziej odpowiedni bowiem będzie chronić unikalne zasoby przyrodnicze i wspierać edukację ekologiczną

Ustanowienie w Lesie Zagórskim użytku ekologicznego cieszy regionalistę i społecznika Artura Ptasińskiego, pracownika Centrum Informacji Miejskiej, który przez Las Zagórski przeprowadził już kilkadziesiąt wycieczek.

– Obszar, który ma być objęty ochroną to najciekawszy teren w Lesie Zagórskim. To podmokłe tereny po obu stronach przedłużenia ul. Modrzewiowej między szlabanem a dawnym torem kolei przemysłowej ze stawami Herbatka i Cioch – wyjaśnia Artur Ptasiński, pomysłodawca utworzenia użytku ekologicznego. – Las Zagórski to nie tylko walory przyrodnicze, ale też kulturowe. Mamy tam dawne nasypy kolejowe, miejsce po szybie podsadzkowym i biedaszybach. Przed I wojną światową było to też miejsce, gdzie konspiracyjnie spotykali się działacze PPS, górnicy z Mortimera i hutnicy z Pauliny – dodaje.

– Doszliśmy do porozumienia z Nadleśnictwem Siewierz, żeby ten najbardziej cenny przyrodniczo teren, czyli olsy, łęgi i zbiorniki wodne, które są siedliskiem gatunków chronionych jak kumaki, rzekotki drzewne i zaskrońce objąć ochroną. Analizowaliśmy jaka forma byłaby najlepsza i okazało się, że jest to użytek ekologiczny – mówi Anna Królczyk-Czajkowska, kierowniczka Referatu ds. Ochrony Przyrody, Ochrony Zwierząt, Rolnictwa, Leśnictwa i Łowiectwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Czym jest użytek ekologiczny?

Jak dodaje, użytek ekologiczny jest formą ochrony, która z jednej strony chroni cenne przyrodniczo tereny, ale z drugiej strony odkrywa je dla mieszkańców. Teren taki nie jest ogrodzony, ale jest oznaczony, a z tablic można się dowiedzieć, jakie gatunki roślin i zwierząt można tu spotkać. Nie będzie się też tutaj odbywała wycinka w celu pozyskiwania drewna, a jedynie taka w celach pielęgnacji i bezpieczeństwa. W Sosnowcu dotychczas są dwa takie miejsca: Torfowisko Bory i Śródleśne łąki na Starych Maczkach.