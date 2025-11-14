Spotkanie edukacyjne i bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Sosnowca / materiały organizatora

17 listopada w godz.10.00-12.30 organizatorzy zapraszają do Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” im. Władysława Szpilmana w Sosnowcu (ul. Warszawska 2) na spotkanie edukacyjne współorganizowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Przychodnią MILOWICE dotyczące profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Sosnowca.

Bezpłatne badania profilaktyczne

Przed wykładem w godzinach 10:00 – 11:00 będzie można skorzystać z następujących badań profilaktycznych:

Oznaczenie poziomu glukozy we krwi;

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi;

Badanie słuchu przy użyciu audiometru.

Badania, o których mowa powyżej będą dostępne dla ograniczonej liczby mieszkańców.

Wykład o odporności psychicznej

Następnie w godzinach 11:00 – 12:30 odbędzie się wykład psycholożki Pani Beaty Birnbach pn. „Jak budować swoją odporność psychiczną – filary zdrowia psychicznego”.