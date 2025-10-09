Wiadomości z Sosnowca

Sosnowiecka nauczycielka z prestiżowym wyróżnieniem w konkursie Nauczyciel Roku 2025

  • Dodano: 2025-10-09 12:00

Aneta Kołton-Janiga, nauczyciel fizyki, biologii i chemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu, otrzymała wyróżnienie w konkursie Nauczyciel Roku 2025, którego organizatorem jest Głos Nauczycielski i Minister Edukacji.

Aneta Kołton-Janiga wyróżniona w konkursie

W konkursie spośród 13 finalistów wybrano Nauczyciela Roku 2025 i przyznano dwa wyróżnienia, w tym dla Anety Kołton-Janiga. Uroczysta gala  wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.  

– To wyjątkowe docenienie pasji, zaangażowania i codziennej pracy, jaką Pani Aneta wkłada w rozwój swoich uczniów. Jej innowacyjne podejście do nauczania inspiruje młodych ludzi do odkrywania, eksperymentowania i samodzielnego myślenia – podkreśla dyrekcja szkoły, w kórej na co dzień pracuje Aneta Kolton-Janiga.

Pani Aneta od lat współpracuje z Centrum Nauki Kopernik, realizując liczne projekty edukacyjne rozwijające kreatywność i kompetencje przyszłości. Dzięki tej współpracy uczniowie mają okazję uczestniczyć w fascynujących inicjatywach naukowych, które łączą teorię z praktyką i pokazują, że nauka może być prawdziwą przygodą!

Aneta Kołton-Janiga wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2025 / fot. UM Sosnowiec

