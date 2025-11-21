Wiadomości z Sosnowca

„REGENERUM” Bartka Jarmolińskiego w Sosnowcu – malarstwo, fotografia i nowe media

  • Dodano: 2025-11-21 11:00

21 listopada Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza na wernisaż Bartka Jarmolińskiego „REGENERUM”. Wystawa potrwa do 15 lutego 2026 r.

Wernisaż „REGENERUM” Bartka Jarmolińskiego w Sosnowcu

21 listopada 2025 r. o godz. 18:00 Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza na wernisaż Bartka Jarmolińskiego „REGENERUM”, prezentujący malarstwo, fotografię i nowe media. Wystawa potrwa do 15 lutego 2026 r.

Ikonosfera i współczesny człowiek

Czy zdajemy sobie sprawę, że nasze postrzeganie świata kształtują obrazy, które oglądaliśmy lub o których słyszeliśmy? Wystawa Jarmolińskiego prowokuje do refleksji nad tym zjawiskiem. W różnorodnych cyklach artysta odwołuje się do klasyków polskiego malarstwa – Boznańskiej, Malczewskiego i Wyspiańskiego – oraz bada funkcjonowanie gwiazd popkultury i stereotypów związanych z płcią i wizerunkiem.

Artysta i jego dorobek

Bartek Jarmoliński – doktor sztuki, pedagog i kurator wystaw – łączy malarstwo, fotografię, kolaż i performance. Zrealizował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, prezentował prace m.in. w MOCAK-u w Krakowie, Galerii Bielskiej BWA, Galerii Studio w Warszawie czy BBA Gallery w Berlinie. Otrzymał liczne nagrody, w tym I Nagrodę na Międzynarodowej Otwartej Wystawie „Autoportret w kwadracie” w Łodzi w 2025 r. Jego prace znajdują się w wielu polskich i zagranicznych kolekcjach.

Wystawa „REGENERUM” w Sosnowcu to okazja do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka i rolą obrazu w naszym życiu. Zachęcamy do odwiedzin, komentowania wrażeń oraz śledzenia innych wydarzeń kulturalnych na sosnowiecki.pl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również