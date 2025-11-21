„REGENERUM” Bartka Jarmolińskiego w Sosnowcu – malarstwo, fotografia i nowe media

21 listopada Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza na wernisaż Bartka Jarmolińskiego „REGENERUM”. Wystawa potrwa do 15 lutego 2026 r.

Wernisaż „REGENERUM” Bartka Jarmolińskiego w Sosnowcu

21 listopada 2025 r. o godz. 18:00 Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza na wernisaż Bartka Jarmolińskiego „REGENERUM”, prezentujący malarstwo, fotografię i nowe media. Wystawa potrwa do 15 lutego 2026 r.

Ikonosfera i współczesny człowiek

Czy zdajemy sobie sprawę, że nasze postrzeganie świata kształtują obrazy, które oglądaliśmy lub o których słyszeliśmy? Wystawa Jarmolińskiego prowokuje do refleksji nad tym zjawiskiem. W różnorodnych cyklach artysta odwołuje się do klasyków polskiego malarstwa – Boznańskiej, Malczewskiego i Wyspiańskiego – oraz bada funkcjonowanie gwiazd popkultury i stereotypów związanych z płcią i wizerunkiem.

Artysta i jego dorobek

Bartek Jarmoliński – doktor sztuki, pedagog i kurator wystaw – łączy malarstwo, fotografię, kolaż i performance. Zrealizował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, prezentował prace m.in. w MOCAK-u w Krakowie, Galerii Bielskiej BWA, Galerii Studio w Warszawie czy BBA Gallery w Berlinie. Otrzymał liczne nagrody, w tym I Nagrodę na Międzynarodowej Otwartej Wystawie „Autoportret w kwadracie” w Łodzi w 2025 r. Jego prace znajdują się w wielu polskich i zagranicznych kolekcjach.

Wystawa „REGENERUM" w Sosnowcu to okazja do refleksji nad kondycją współczesnego człowieka i rolą obrazu w naszym życiu.