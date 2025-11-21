Już jutro - sprawdź bezpłatnie światła w swoim samochodzie!

W sobotę, 22 listopada 2025 roku, kierowcy z naszego miasta będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, której celem jest przypomnienie, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze ma sprawne oświetlenie pojazdu. Poniżej publikujemy wykaz punktów.

Dlaczego warto sprawdzić światła?

Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a warunki pogodowe często utrudniają widoczność, prawidłowo działające światła to podstawa bezpieczeństwa. Nieprawidłowe ustawienie reflektorów może nie tylko ograniczyć kierowcy pole widzenia, ale również oślepiać innych uczestników ruchu drogowego – zarówno kierowców, jak i pieszych.

Ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych

W ramach prowadzonej kampanii "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" odbywają się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

Na terenie naszego powiatu bezpłatnego sprawdzenia świateł można dokonać jutro – 22 listopada – w następujących stacjach diagnostycznych: