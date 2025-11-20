Przed nami spotkanie autorskie z Krzysztofem Kusiem w Filii nr 2 / fot. UM Sosnowiec

28 listopada Filia nr 2 MBP w Sosnowcu zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Kusiem, autorem książek „Pogranicza” i „Pogranicza czasu”. Wstęp wolny!

Krzysztof Kuś i magiczny świat „Pograniczy” w Sosnowcu

Filia nr 2 – Rudna IV Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zaprasza 28 listopada o godz. 17:00 na spotkanie autorskie z Krzysztofem Kusiem, autorem książek „Pogranicza. Opowieści nieoczywiste” oraz „Pogranicza czasu. Opowieści magiczne”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

O autorze

Krzysztof Kuś urodził się w 1984 r. w Sosnowcu, choć w jego żyłach płynie krew babiogórskich górali. Obecnie mieszka w Piekarach, łącząc tradycję beskidzkich przodków z kulturą i historią Śląska. Absolwent teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, działacz społeczny i były dziennikarz, nominowany w 2011 r. do nagrody „Człowiek roku – przyjaciel kolei” w kategorii „Dziennikarz Roku”. Pasjonuje się starymi parowozami, pieszymi wędrówkami, literaturą francuską i polską oraz pisaniem wiecznym piórem.

Twórczość i książki

Debiutanckie „Pogranicza. Opowieści nieoczywiste” (2023) to zwieńczenie wieloletniej drogi autora i początek jego przygody literackiej. W maju 2025 roku ukazała się kontynuacja – „Pogranicza czasu. Opowieści magiczne”, która rozwija wcześniejsze motywy i otwiera nowe perspektywy twórcze. Obecnie Kuś pracuje nad kolejną powieścią oraz zbiorem opowiadań.

Zachęcamy do komentowania i odkrywania innych wydarzeń kulturalnych w Sosnowcu na sosnowiecki.pl.