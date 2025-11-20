Sosnowiec: policja zatrzymała 10 poszukiwanych i ujawniła nielegalną imigrantkę

W poniedziałek i wtorek na terenie całego kraju prowadzone była działania pod kryptonimem „Poszukiwany”.

Funkcjonariusze z Sosnowca intensywnie pracowali nad namierzeniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, a efekty akcji okazały się bardzo wymierne. Zatrzymano dziesięć osób poszukiwanych, a ponadto ustalono obywatelkę Kolumbii, która przebywała na terenie Polski nielegalnie.

Sukces akcji „Poszukiwany” w Sosnowcu

17 i 18 listopada 2025 roku policjanci realizowali wzmożone czynności ukierunkowane na odnalezienie osób ściganych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia. Każdego dnia do jednostek wpływają nowe decyzje sądów i prokuratur, które wymagają natychmiastowego działania. Systematycznie sprawdzane są adresy i analizowane zgłoszenia, ponieważ często liczy się szybkie dotarcie do osoby, która próbuje uniknąć odpowiedzialności.

Wykorzystanie metod operacyjnych

Podczas akcji policjanci wykorzystali dostępne metody pracy operacyjnej oraz wcześniejsze ustalenia. Dzięki temu udało się dotrzeć do osób, które od dłuższego czasu unikały kontaktu z organami ścigania. Dziesięcioro z nich zostało zatrzymanych i trafiło przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. W trakcie działań ujawniono również obywatelkę Kolumbii przebywającą nielegalnie w Polsce.

Znaczenie działań poszukiwawczych

Działania poszukiwawcze są istotnym elementem codziennej służby policji. Wymagają dokładnej analizy, współpracy różnych komórek oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi, dzięki którym możliwe jest skuteczne ustalanie miejsc pobytu osób ukrywających się.

Jak pomóc w ujęciu poszukiwanych?

Każdy może przyczynić się do schwytania osób poszukiwanych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą „Poszukiwani” i przekazywania anonimowych informacji poprzez formularz „Zgłoś poszukiwanego”.