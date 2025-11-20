Planszówki w Sosnowcu: Zagłębiowska Mediateka zaprasza na całodniowe rozgrywki

22 listopada Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu organizuje maraton gier planszowych dla dorosłych – od szybkich gier po wielogodzinne rozgrywki.

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu pełna planszówek

Już 22 listopada 2025 r. w godzinach 12:00–20:00 Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 zamieni się w prawdziwą arenę gier planszowych. To wydarzenie skierowane jest wyłącznie do dorosłych, niezależnie od poziomu doświadczenia w planszówkach.

Gry dla każdego

Na uczestników czekają zarówno szybkie, kilkunastominutowe rozgrywki, jak i wielogodzinne strategiczne potyczki. Organizatorzy zapewniają atrakcje dla początkujących oraz dla doświadczonych graczy.

Przynieś swoją ulubioną grę

Jeśli macie ulubioną grę, możecie ją zabrać ze sobą i podzielić się pasją z innymi uczestnikami. To świetna okazja, by poznać nowych ludzi, odkryć nieznane gry i spędzić czas w wyjątkowej, planszówkowej atmosferze.

Nie przegapcie tego dnia pełnego emocji i rywalizacji w Sosnowcu! Zachęcamy do udziału, komentowania wydarzenia i zapoznania się z innymi propozycjami rozrywkowymi na sosnowiecki.pl.