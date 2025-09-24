Nauczycielka z Sosnowca w finale ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel Roku 2025”

Aneta Kołton-Janiga, nauczycielka fizyki, biologii i chemii z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu, znalazła się w gronie trzynastu finalistów prestiżowego konkursu „Nauczyciel Roku 2025”.

Sukces nauczycielki z Sosnowca w ogólnopolskim konkursie

Konkurs „Nauczyciel Roku” organizowany jest przez „Głos Nauczycielski” we współpracy z Ministrem Edukacji. Jego celem jest wyłonienie nauczycieli, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i pomysłowością inspirują uczniów oraz całe środowisko edukacyjne.

Pasja do nauki i innowacyjne podejście

Pani Aneta nie tylko z pasją przekazuje wiedzę z przedmiotów ścisłych, ale także inspiruje uczniów do samodzielnego odkrywania świata nauki. Współpraca z warszawskim Centrum Nauki Kopernik pozwala jej tworzyć niebanalne projekty edukacyjne, które łączą teorię z praktyką i rozbudzają ciekawość młodych ludzi. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla jej ogromne zaangażowanie w pracę z młodzieżą.

– To nauczycielka, która potrafi zarazić entuzjazmem do nauki i zmotywować uczniów do działania. Jej pasja i kreatywność są dla całej społeczności szkolnej ogromną wartością – podkreślają przedstawiciele ZSO nr 5.

Całe środowisko sosnowieckiej oświaty z dumą gratuluje pani Anecie Kołton-Janidze i trzyma kciuki za ostateczny wynik konkursu. Już sam udział w finale ogólnopolskiego plebiscytu jest ogromnym sukcesem i dowodem na to, że w Sosnowcu nie brakuje wybitnych pedagogów.