Sosnowieccy dzielnicowi z wizytą w "Domu działkowca" na Pogoni

Jesień dla większości właścicieli działek rekreacyjnych oznacza zakończenie sezonu na łonie natury. Coraz krótsze dni, chłód i dżdżysta aura nie nastrajają do dłuższego pobytu na ogródkach działkowych. Sami działkowcy w trakcie pobytu na ogródkach skupiają się na przygotowaniach do nadchodzącej zimy. Zbliżający się okres to także niestety wspaniała okazja dla złodziei i "dewastatorów".

Jesień kończy sezon działkowy – i otwiera sezon dla złodziei

Przygotowując się do zakończenia sezonu, właściciele sosnowieckich działek spotkali się ze stróżami prawa, by rozmawiać o bezpieczeństwie. Sierż. szt. Damian Biernacki i st.sierż. Marta Gałązka odwiedzili w miniony weekend Rodzinne Ogródki Działkowe w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Dzielnicowi zastali wielu działkowców w trakcie prowadzonych prac porządkowych. Krótkie rozmowy, na które mogli pozwolić sobie zapracowani działkowcy, dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia altan oraz mienia, które będzie w nich pozostawione na okres zimowy.

„Stop włamaniom” – działania prewencyjne w Sosnowcu

Prowadzone działanie dzielnicowych z Komisariatu II w Sosnowcu realizowane było w ramach planu priorytetowego - stop włamaniom, ponieważ najbliższe miesiące są bowiem wymarzonym okresem dla amatorów cudzej własności. Do rąk wszystkich napotkanych działkowców trafiły też ulotki z praktycznymi poradami, jak uchronić się przez kradzieżą.

Rady dla działkowców: