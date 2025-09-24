Wiadomości z Sosnowca

Sosnowieccy dzielnicowi z wizytą w "Domu działkowca" na Pogoni

  • Dodano: 2025-09-24 08:15, aktualizacja: 2025-09-24 08:25

Jesień dla większości właścicieli działek rekreacyjnych oznacza zakończenie sezonu na łonie natury. Coraz krótsze dni, chłód i dżdżysta aura nie nastrajają do dłuższego pobytu na ogródkach działkowych. Sami działkowcy w trakcie pobytu na ogródkach skupiają się na przygotowaniach do nadchodzącej zimy. Zbliżający się okres to także niestety wspaniała okazja dla złodziei i "dewastatorów".

Jesień kończy sezon działkowy – i otwiera sezon dla złodziei

Przygotowując się do zakończenia sezonu, właściciele sosnowieckich działek spotkali się ze stróżami prawa, by rozmawiać o bezpieczeństwie. Sierż. szt. Damian Biernacki i st.sierż. Marta Gałązka odwiedzili w miniony weekend Rodzinne Ogródki Działkowe w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń. Dzielnicowi zastali wielu działkowców w trakcie prowadzonych prac porządkowych. Krótkie rozmowy, na które mogli pozwolić sobie zapracowani działkowcy, dotyczyły przede wszystkim zabezpieczenia altan oraz mienia, które będzie w nich pozostawione na okres zimowy.

„Stop włamaniom” – działania prewencyjne w Sosnowcu

Prowadzone działanie dzielnicowych z Komisariatu II w Sosnowcu realizowane było w ramach planu priorytetowego - stop włamaniom, ponieważ najbliższe miesiące są bowiem wymarzonym okresem dla amatorów cudzej własności. Do rąk wszystkich napotkanych działkowców trafiły też ulotki z praktycznymi poradami, jak uchronić się przez kradzieżą. 

Rady dla działkowców:

  • zadbajmy o to, aby nasze najbliższe otoczenie nie ułatwiało działania potencjalnym włamywaczom i złodziejom. Zamykajmy bramy i furtki wejściowe na teren ogrodów działkowych. Teren ten jest z reguły solidnie ogrodzony, dlatego pozostawianie niezamkniętych wejść stanowi dla przestępców swoistego rodzaju zaproszenie do środka,
  • nie zostawiaj w altanie wartościowych narzędzi ani sprzętów RTV–AGD,
  • złodzieje sporadycznie działają w pojedynkę, najczęściej w kilkuosobowych grupach, które dokonują włamań plądrując w tym samym czasie kilka lub kilkanaście altan,
  • łupem złodziei staje się praktycznie każda rzecz, którą mogą sprzedać. Najczęściej giną narzędzia, maszyny, pompy, węże ogrodowe, czajniki, gazowe butle turystyczne i palniki, nie gardzą również z pozoru bezużytecznymi metalowymi odpadami, które sprzedają jako złom.,
  • w przypadku zaistnienia przestępstwa należy niezwłocznie powiadomić policję.
  • nie zacieraj śladów przestępstwa, ustal ewentualnych świadków, a wszelkie posiadane informacje przekaż policji,
  • pamiętajmy, że najlepszym sprzymierzeńcem w trosce o bezpieczeństwo na naszej działce jest czujne oko sąsiada. W większości działkowcy dobrze się znają, dlatego reagujmy zawsze w przypadku, gdy zauważymy obce osoby w okolicy. Niekiedy wystarczy zwykła rozmowa, aby rozwiać wątpliwości w jakim celu spacerują oni po ogrodach.

