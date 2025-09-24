Wybierasz się na grzyby? Sprawdź, jak robić to bezpiecznie

Trwa sezon grzybowy, a śląskie lasy przyciągają coraz więcej miłośników grzybobrania. Spędzanie czasu na łonie natury może być przyjemne i relaksujące, jednak nie wolno zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Śląska Policja apeluje o rozsądek i ostrożność podczas leśnych wypraw!

Zanim wyruszysz na grzyby – przygotuj się!

Zbieranie grzybów to zajęcie wymagające wiedzy i doświadczenia. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z grzybobraniem, udaj się do lasu z kimś doświadczonym. Korzystaj z atlasów grzybów lub sprawdzonych aplikacji mobilnych, które pomagają rozpoznawać gatunki na podstawie zdjęć.

Zbieraj tylko te grzyby, które znasz i co do których nie masz żadnych wątpliwości. Zatrucia grzybami mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, dlatego w razie niepewności – nie ryzykuj!

Pamiętaj, że nie wszystkie miejsca w lesie są dostępne do zbiorów – nie wolno zbierać grzybów na obszarach objętych ochroną, takich jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

Bezpieczne poruszanie się po lesie – o tym musisz pamiętać

Nie wybieraj się do lasu samotnie. Zawsze poinformuj bliskich, gdzie się wybierasz i kiedy planujesz wrócić.

Zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy i najlepiej również latarkę – mogą okazać się kluczowe w razie zgubienia drogi.

Ubierz się w jasne ubrania i zadbaj o elementy odblaskowe – w razie zaginięcia ułatwią one służbom odnalezienie Cię.

Nie oddalaj się zbyt daleko od punktu wyjścia, jeśli nie znasz dobrze terenu. Najlepiej wybieraj się do lasu wczesnym rankiem.

Parkuj w miejscach dozwolonych, zabezpiecz swój pojazd, nie zostawiaj w środku cennych przedmiotów.

Szanuj przyrodę – stosuj się do oznakowań i regulaminów, nie zostawiaj śmieci, nie rozpalaj ognisk.

Zgubiłeś się? Nie panikuj!

Jeśli zabłądzisz w lesie – działaj szybko i rozsądnie. Postaraj się dojść do najbliższej drogi lub linii oddziałowej (bezdrzewny pas w lesie). Na jej przecięciu powinieneś znaleźć słupek oddziałowy z numerem, który ułatwia lokalizację. Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, zatrzymaj się przy słupku i zadzwoń po pomoc, podając numer oddziału. Umożliwi to szybkie ustalenie Twojej lokalizacji. Gdy odnajdziesz drogę samodzielnie – niezwłocznie powiadom służby, aby zakończyć ewentualną akcję poszukiwawczą.