Wiadomości z Sosnowca

Przed nami spacer „Z Pogoni przez Brazylię do Milowic”

  • Dodano: 2025-09-24 11:30

Fundacja Epikur zaprasza na kolejny nietuzinkowy spacer po Sosnowcu. Wydarzenie odbędzie się 28 września o godz. 10:00, a jego tytuł mówi sam za siebie: „Z Pogoni przez Brazylię do Milowic”.

Sosnowiec jakiego nie znacie – trasa pełna ciekawostek

Start nastąpi przy Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ (ul. Będzińska 60), tuż obok przystanku Pogoń Akademiki. Trasa poprowadzi przez malownicze i nieco zapomniane zakątki miasta. W planie m.in. spacer ulicami o nazwach działających terapeutycznie – Letnią, Radosną, Spokojną, Szczęśliwą czy Uroczą.

Po drodze uczestnicy odwiedzą również m.in. „Złodziejów”, „Małą Finlandię” oraz ukrytą w zieleni ulicę Stalową. Wędrówka zakończy się w Milowicach przy ul. Studziennej, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Informacje praktyczne – co warto wiedzieć?

Dystans do pokonania to około 7 kilometrów, czas trwania – około 2 godzin. Uczestnicy spacerują na własną odpowiedzialność, organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani zwrotu kosztów przejazdu. Zalecany jest turystyczny ubiór oraz środki odstraszające owady.

Spacer poprowadzi znany przewodnik – Artur Ptasiński, instruktor krajoznawstwa i członek Klubu Przewodników Turystycznych PTTK. Na uczestników tradycyjnie czekać będzie darmowy poczęstunek na zakończenie.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by odkryć Sosnowiec z zupełnie nowej perspektywy! Daj znać w komentarzu, czy planujesz udział i koniecznie sprawdź inne wydarzenia na naszej stronie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również