Przed nami spacer „Z Pogoni przez Brazylię do Milowic” / fot. UM Sosnowiec

Fundacja Epikur zaprasza na kolejny nietuzinkowy spacer po Sosnowcu. Wydarzenie odbędzie się 28 września o godz. 10:00, a jego tytuł mówi sam za siebie: „Z Pogoni przez Brazylię do Milowic”.

Sosnowiec jakiego nie znacie – trasa pełna ciekawostek

Start nastąpi przy Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ (ul. Będzińska 60), tuż obok przystanku Pogoń Akademiki. Trasa poprowadzi przez malownicze i nieco zapomniane zakątki miasta. W planie m.in. spacer ulicami o nazwach działających terapeutycznie – Letnią, Radosną, Spokojną, Szczęśliwą czy Uroczą.

Po drodze uczestnicy odwiedzą również m.in. „Złodziejów”, „Małą Finlandię” oraz ukrytą w zieleni ulicę Stalową. Wędrówka zakończy się w Milowicach przy ul. Studziennej, w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Informacje praktyczne – co warto wiedzieć?

Dystans do pokonania to około 7 kilometrów, czas trwania – około 2 godzin. Uczestnicy spacerują na własną odpowiedzialność, organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani zwrotu kosztów przejazdu. Zalecany jest turystyczny ubiór oraz środki odstraszające owady.

Spacer poprowadzi znany przewodnik – Artur Ptasiński, instruktor krajoznawstwa i członek Klubu Przewodników Turystycznych PTTK. Na uczestników tradycyjnie czekać będzie darmowy poczęstunek na zakończenie.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by odkryć Sosnowiec z zupełnie nowej perspektywy! Daj znać w komentarzu, czy planujesz udział i koniecznie sprawdź inne wydarzenia na naszej stronie.