Spotkanie z Vincenzo Latronico – spotkanie na bis! Sosnowieckie Dni Literatury 2.0.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator Sosnowieckich Ścieżek – serdecznie zaprasza w sobotę 25 października 2025 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki na spotkanie z włoskim prozaikiem i tłumaczem, nominowanym do Międzynarodowej Nagrody Bookera 2025, Vincenzo Latronico.

Spotkanie w ramach „Ścieżki zagranicznej, w pogoni za prozą”

Spotkanie poprowadzi Magdalena Boczkowska, a z języka włoskiego tłumaczyć będzie Ewelina Polit. Wstęp wolny! Spotkanie odbędzie się w ramach „Ścieżki zagranicznej, w pogoni za prozą”.

Kim jest Vincenzo Latronico?

Vincenzo Latronico – włoski pisarz i tłumacz. Absolwent Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Mediolańskim. Zadebiutował w 2008 roku powieścią Ginnastica e rivoluzione. Przełożył na język włoski kilkadziesiąt książek, w tym dzieła Oscara Wilde’a, George’a Orwella, Francisa Scotta Fitzgeralda i Alexandre’a Dumasa. Współpracuje z dziennikami „La Stampa” i „Il Post” oraz tygodnikiem „Internazionale”. Za powieść “Do perfekcji” otrzymał Nagrodę Mondello oraz nominację do Międzynarodowej Nagrody Bookera (short list). Książka znalazła się też wśród dwunastu tytułów zgłoszonych do Nagrody Strega i została przełożona na dwadzieścia pięć języków.