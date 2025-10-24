Wiadomości z Sosnowca

Spotkanie z Vincenzo Latronico – spotkanie na bis! Sosnowieckie Dni Literatury 2.0.

  • Dodano: 2025-10-24 13:30

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – Organizator Sosnowieckich Ścieżek – serdecznie zaprasza w sobotę 25 października 2025 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki na spotkanie z włoskim prozaikiem i tłumaczem, nominowanym do Międzynarodowej Nagrody Bookera 2025, Vincenzo Latronico.

Spotkanie w ramach „Ścieżki zagranicznej, w pogoni za prozą”

Spotkanie poprowadzi Magdalena Boczkowska, a z języka włoskiego tłumaczyć będzie Ewelina Polit. Wstęp wolny! Spotkanie odbędzie się w ramach „Ścieżki zagranicznej, w pogoni za prozą”.

Kim jest Vincenzo Latronico?

Vincenzo Latronico – włoski pisarz i tłumacz. Absolwent Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Mediolańskim. Zadebiutował w 2008 roku powieścią Ginnastica e rivoluzione. Przełożył na język włoski kilkadziesiąt książek, w tym dzieła Oscara Wilde’a, George’a Orwella, Francisa Scotta Fitzgeralda i Alexandre’a Dumasa. Współpracuje z dziennikami „La Stampa” i „Il Post” oraz tygodnikiem „Internazionale”. Za powieść “Do perfekcji” otrzymał Nagrodę Mondello oraz nominację do Międzynarodowej Nagrody Bookera (short list). Książka znalazła się też wśród dwunastu tytułów zgłoszonych do Nagrody Strega i została przełożona na dwadzieścia pięć języków.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Sosnowiecki.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również