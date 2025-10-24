Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” – spotkaj się z dzielnicowymi / fot. Pixabay

27 października br. w godzinach od 11:30 do 13:00 dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Sosnowcu zapraszają mieszkańców na debatę ewaluacyjną pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania”. Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu.

Ocena stanu bezpieczeństwa i aktualne zagrożenia

Celem debaty będzie ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu oraz omówienie aktualnych zagrożeń i podejmowanych przez policjantów działań. Dzielnicowi przekażą również, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Narzędzia ułatwiające kontakt z Policją

W trakcie spotkania omówione zostaną również narzędzia ułatwiające kontakt z Policją, takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – umożliwiająca mieszkańcom anonimowe zgłaszanie zagrożeń, oraz Moja Komenda – aplikacja pozwalająca na kontakt z dzielnicowym lub najbliższą jednostką Policji.

Uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z dzielnicowymi, którzy odpowiedzą na pytania związane z bezpieczeństwem w konkretnych rejonach miasta.