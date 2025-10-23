Uczniowie z Elektronika nagrodzeni przez Politechnikę Śląską!

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych jest szkołą partnerską Politechniki Śląskiej. W Elektroniku nieustannie poszukują nowoczesnych metod rozwoju uczniów, dlatego współpraca z Politechniką Śląską nie odbywa się jedynie na papierze. Owocuje współpracą naukową, pozyskiwaniem mentorów dla zdolnych uczniów, udziałem w konkursach projektowych oraz klasą partnerską.

Politechnika Śląska wspiera kreatywność młodych inżynierów

Politechnika Śląska jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce i jako jedyna uczelnia w regionie posiada tytuł Uczelni Badawczej. Aby rozwijać kreatywność studentów między innymi wdraża się tam nowoczesną metodę pracy projektowej PBL – Project Based Learning, którą studenci mogą pracować w ramach zdobywania punktów ECTS. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych jest szkołą partnerską Politechniki Śląskiej.

Uczniowie z Sosnowca z sukcesem na konferencji PROJEKT POLITECHNIKA

21 października 2025 roku odbyła się konferencja naukowa PROJEKT POLITECHNIKA organizowana przez Politechnikę Śląską, na której po raz piąty zorganizowano konkurs projektów PBL dla uczniów szkół średnich w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Wybrane zespoły z całego regionu pokazywały owoce pracy wykonywanej w trakcie poprzedniego semestru.

Sosnowiec był reprezentowany przez dwa teamy z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Uczniowie szkoły pracowali pod przewodnictwem naukowym dr inż. Agnieszki Szczotok oraz dr inż. Aleksandra Iwaniaka wykonując prototypy stacji monitorowania powietrza i platformy prezentacyjnej do zajęć. Rezultaty projektów przedstawione na sesji plakatowej spotkały się z uznaniem.

Zespół dr inż. Aleksandra Iwaniaka został wyróżniony nagrodą. Nagrodzony team w składzie: Patryk Filipek, Kacper Kozieł i Krzysztof Solipiwko może pochwalić się nie tylko otrzymaniem certyfikatów sygnowanych mikropoświadczeniami, ale również otrzymaniem stypendium na pierwszym roku studiów Politechniki Śląskiej.