40-lecie Muzeum w Pałacu Schoena i inauguracja Roku Kulturalnego w Sosnowcu

Wyjątkowy wieczór w Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu. 24 września zainaugurowaliśmy rok kulturalny, a zarazem świętowaliśmy piękną rocznicę naszego muzeum.
Odznaczenia „Zasłużony dla miasta Sosnowca”
Poznaliśmy kolejnych nagrodzonych odznaczeniem “Zasłużony dla miasta Sosnowca”, a w tym roku uhonorowano:
- pośmiertnie Elwirę Kabat-Georgijewę, wieloletnią dyrektorkę sosnowieckiej biblioteki,
- mjr w stanie spoczynku Zygmunta Ociepkę,
- dr Andrzeja Siwca, prezesa Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
40 lat działalności Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu
Ten czas to również święto naszego muzeum, które obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji, w imieniu ministerstwa kultury nagrodzono odznaczeniami Zasłużony dla Kultury Polskiej pracowników Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu:
- Paweł Dusza – dyrektor muzeum,
- Ilona Gajda – kustosz Działu Sztuki,
- Joanna Krzysztofik – kustosz w Dziale Edukacyjno-Promocyjnym,
- Joanna Kunysz – kustosz w Dziale Edukacyjno-Promocyjnym,
- Katarzyna Sobota-Liwoch – kustosz w Dziale Archeologii.
– Przez cztery dekady stworzyliście miejsce wyjątkowe – przestrzeń, w której historia naszego miasta i regionu łączy się z kulturą, sztuką i edukacją. To dzięki Waszej pasji i zaangażowaniu kolejne pokolenia mieszkańców Sosnowca i gości z całej Polski mogą poznawać bogactwo dziedzictwa Zagłębia. Przy okazji dziękuję naszym stypendystom, którzy uświetnili wydarzenie sowimi występami. Mieszkańców z kolei zapraszam do czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście. To będzie dobry sezon – zapewnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.