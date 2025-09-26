40-lecie Muzeum w Pałacu Schoena i inauguracja Roku Kulturalnego w Sosnowcu

Wyjątkowy wieczór w Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu. 24 września zainaugurowaliśmy rok kulturalny, a zarazem świętowaliśmy piękną rocznicę naszego muzeum.

Odznaczenia „Zasłużony dla miasta Sosnowca”

Poznaliśmy kolejnych nagrodzonych odznaczeniem “Zasłużony dla miasta Sosnowca”, a w tym roku uhonorowano:

pośmiertnie Elwirę Kabat-Georgijewę, wieloletnią dyrektorkę sosnowieckiej biblioteki,

mjr w stanie spoczynku Zygmunta Ociepkę,

dr Andrzeja Siwca, prezesa Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

40 lat działalności Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu

Ten czas to również święto naszego muzeum, które obchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji, w imieniu ministerstwa kultury nagrodzono odznaczeniami Zasłużony dla Kultury Polskiej pracowników Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu:

Paweł Dusza – dyrektor muzeum,

Ilona Gajda – kustosz Działu Sztuki,

Joanna Krzysztofik – kustosz w Dziale Edukacyjno-Promocyjnym,

Joanna Kunysz – kustosz w Dziale Edukacyjno-Promocyjnym,

Katarzyna Sobota-Liwoch – kustosz w Dziale Archeologii.

