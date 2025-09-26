Sosnowiecki Szpital Miejski inwestuje w cyfryzację!

Wirtualna rejestratorka, nowoczesne systemy informatyczne, cyfryzacja dokumentacji i bezpieczne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji – to zmiany, które w najbliższych latach będą czekały pacjentów i personel Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Realizacja będzie możliwa dzięki 6 mln zł dofinansowania przyznanemu z Krajowego Planu Odbudowy – to już kolejne wsparcie pozyskane przez szpital w tym roku.

Cyfrowa rewolucja – łatwiejsza rejestracja i lepsza diagnostyka

Nowe środki pozyskane przez Sosnowiecki Szpital Miejski pozwolą na przeprowadzenie cyfrowej rewolucji, która zmieni codzienność pacjentów i pracy całej kadry. Rejestracja do poradni czy do planowego zabiegu będzie szybsza i prostsza dzięki wirtualnej asystentce, a elektroniczna dokumentacja medyczna zostanie rozszerzona o nowe funkcje i jeszcze lepiej zintegrowana z systemami szpitalnymi. Nowoczesne narzędzia informatyczne usprawnią diagnostykę, leczenie i obieg informacji w placówce, a pacjenci zyskają pewność, że ich dane są chronione zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

6 mln zł z KPO na innowacyjne rozwiązania IT w zdrowiu

6 milionów złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy pozwoli zrealizować projekt kompleksowego rozwoju cyfrowych usług w ochronie zdrowia – od modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej, przez integrację nowoczesnych i bezpiecznych systemów medycznych oraz administracyjnych, aż po wdrożenie wspomnianych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Szpital planuje m.in. rozbudowę systemu HIS i ERP, cyfrowe wsparcie w gospodarowaniu lekami czy integrację systemów diagnostycznych z krajowymi bazami danych. To szeroko zakrojone działania, które – jak podkreśla prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego – są kolejnym ważnym krokiem w rozwoju i unowocześnianiu placówki.

– Kolejna dotacja z KPO to dla nas ogromne wsparcie i dowód, że idziemy w dobrym kierunku. To zasługa całego zespołu, który każdego dnia pracuje nad tym, by szpital mógł się rozwijać. Dzięki takim inwestycjom możemy nie tylko usprawniać bieżące procesy, ale przede wszystkim budować nowoczesną i bezpieczną placówkę, gotową na wyzwania współczesnej ochrony zdrowia – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Cyfryzacja poprawi komfort pacjentów i usprawni pracę personelu

Planowana cyfryzacja to przede wszystkim inwestycja w lepszą organizację pracy i większy komfort pacjentów. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi pozwoli przyspieszyć obsługę, ograniczyć biurokrację i zapewnić sprawny przepływ informacji w placówce. To także ważny krok w kierunku nowoczesnego systemu ochrony zdrowia, który stawia na bezpieczeństwo danych i integrację z ogólnopolskimi rozwiązaniami.

– Inwestycje realizowane w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim pokazują, że konsekwentnie podnosimy jakość usług zdrowotnych w naszym mieście. Cyfryzacja to nie tylko nowoczesne systemy, ale przede wszystkim realne udogodnienia dla pacjentów i wsparcie dla lekarzy oraz personelu. Cieszę się, że kolejne miliony złotych trafiają do Sosnowca i przyczyniają się do rozwoju placówki, z której korzystają mieszkańcy całego regionu – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Szpital z kolejnymi sukcesami inwestycyjnymi i akredytacją

W ostatnich miesiącach szpital konsekwentnie przyspiesza rozwój. W marcu 2025 r. placówka pozyskała blisko 20 mln zł z KPO na kompleksową modernizację i rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szpitalnej (zwiększenie liczby miejsc i poprawa standardów opieki), a także 28 mln zł na rozwój onkologii, w tym zakup nowoczesnego sprzętu. Dodatkowo 31 lipca 2025 r. Sosnowiecki Szpital Miejski ponownie uzyskał prestiżową akredytację Ministerstwa Zdrowia, potwierdzając wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa świadczeń. To najlepszy dowód na to, że placówka konsekwentnie się rozwija i skutecznie pozyskuje środki na inwestycje ważne dla pacjentów i całego regionu.